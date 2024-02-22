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  4. Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила
Англия
22 февраля 2024, 20:36 | Обновлено 22 февраля 2024, 20:52
1330
9

Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила

Украинец может летом сменить команду

22 февраля 2024, 20:36 | Обновлено 22 февраля 2024, 20:52
1330
9
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.

По информации портала Football Insider, который ссылается на собственные источники, наставник «Челси» Маурисио Почеттино и его тренерский штаб считает, что у Мудрика «нет футбольного интеллекта», необходимого для успешной игры в системе аргентинского тренера, также у Маурисио есть большие вопросы к способности украинца взаимодействовать на поле.

Сообщается, что руководство «Челси» видит вполне возможную продажу украинца в следующее трансферное окно.

Мудрик провел последние три матча в запасе и на поле не выходил. В АПЛ украинец в этом сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик посетил неделю моды, которая сейчас проходит в столице Великобритании.

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ
Источник Football Insider
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Комментарии 9
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umnuy2
если смотреть правде в глаза то да-результат он не даёт.
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+3
Умник
Миша подставил Судакова.
Теперь втюхать тяжелее
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0
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Mr Voevudskiy
Ну да, у условного Стерлинга много интеллекта.. криво падать в чужой штрафной
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0
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Alex86 1
Так сформулировали что б не обидеть и обычный его интеллект ) 
Надо менять ему клуб и саму лигу бо дела похоже не будет.
К туркам может идти носится без головы - топом будет. Ну или по лучше что если повезет.
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0
AK.228
Я не проти 
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-1
kadaad
Мудрику реально нужно уходить от этого аргентинского дебила, у которого реально нет понимания и видения игры!
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-3
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