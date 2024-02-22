Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.

По информации портала Football Insider, который ссылается на собственные источники, наставник «Челси» Маурисио Почеттино и его тренерский штаб считает, что у Мудрика «нет футбольного интеллекта», необходимого для успешной игры в системе аргентинского тренера, также у Маурисио есть большие вопросы к способности украинца взаимодействовать на поле.

Сообщается, что руководство «Челси» видит вполне возможную продажу украинца в следующее трансферное окно.

Мудрик провел последние три матча в запасе и на поле не выходил. В АПЛ украинец в этом сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик посетил неделю моды, которая сейчас проходит в столице Великобритании.