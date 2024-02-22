Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила
Украинец может летом сменить команду
23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.
По информации портала Football Insider, который ссылается на собственные источники, наставник «Челси» Маурисио Почеттино и его тренерский штаб считает, что у Мудрика «нет футбольного интеллекта», необходимого для успешной игры в системе аргентинского тренера, также у Маурисио есть большие вопросы к способности украинца взаимодействовать на поле.
Сообщается, что руководство «Челси» видит вполне возможную продажу украинца в следующее трансферное окно.
Мудрик провел последние три матча в запасе и на поле не выходил. В АПЛ украинец в этом сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик посетил неделю моды, которая сейчас проходит в столице Великобритании.
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Надо менять ему клуб и саму лигу бо дела похоже не будет.
К туркам может идти носится без головы - топом будет. Ну или по лучше что если повезет.