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Англия
20 февраля 2024, 18:56 | Обновлено 20 февраля 2024, 18:57
1565
4

ФОТО. На стиле. Мудрик посетил неделю моды в Лондоне

Украинский вингер «Челси» оделся в белое

20 февраля 2024, 18:56 | Обновлено 20 февраля 2024, 18:57
1565
4
ФОТО. На стиле. Мудрик посетил неделю моды в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик посетил неделю моды (Fashion week), которая сейчас проходит в столице Великобритании.

23-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» оделся со вкусом. На нем можно заметить белую рубашку, белые брюки и кроссовки неизвестного бренда. Также его образ дополняют черные очки.

Михаил не стал единственной звездой Английской Премьер-лиги, который посетил модное событие. На других фотографиях можно заметить его одноклубника Бена Чилвелла, партнера Миколенко Деле Алли, а также лондонских соседей Михаила: Мартина Эдегора и Букайо Сака.

ФОТО. На стиле. Мудрик посетил неделю моды в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (слева)

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу фото lifestyle Букайо Сака Мартин Эдегор Бен Чилуэлл Деле Алли
Источник Sport.ua
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Alehandro
Схожий на чувака з 90-х. З підтанцовки Богдана Тітоміра...
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+6
Лига Конференций Без Динамо
Мудрик нашел себя. Неделя моды - его. Футбол - нет
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+1
Микола Захарченко
Може в моді себе більше покаже )
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-1
Sashko57
Все что угодно, кроме футбола. 
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-1
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