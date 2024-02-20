ФОТО. На стиле. Мудрик посетил неделю моды в Лондоне
Украинский вингер «Челси» оделся в белое
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик посетил неделю моды (Fashion week), которая сейчас проходит в столице Великобритании.
23-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» оделся со вкусом. На нем можно заметить белую рубашку, белые брюки и кроссовки неизвестного бренда. Также его образ дополняют черные очки.
Михаил не стал единственной звездой Английской Премьер-лиги, который посетил модное событие. На других фотографиях можно заметить его одноклубника Бена Чилвелла, партнера Миколенко Деле Алли, а также лондонских соседей Михаила: Мартина Эдегора и Букайо Сака.
ФОТО. На стиле. Мудрик посетил неделю моды в Лондоне
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