Возраст не мешает: ветераны, которые продолжают карьеру
Рассказываем о футболистах почетного возраста
В каждом сезоне уделяется много внимания молодым игрокам, что логично, поскольку от них ждут больших достижений. Однако на фоне талантливой молодежи забывают о ветеранах, многие из которых все еще выступают на достаточно хорошем уровне. Может, они уже и не побеждают так, как раньше, но все еще помогают своим командам. Далее рассмотрим ветеранов, которые продолжают карьеру.
Данте (Ницца, 40 лет)
Безусловно, лучшие годы своей карьеры Данте провел в Баварии. В составе мюнхенского клуба бразилец выиграл все: 3 чемпионства, 2 Кубка Германии, Суперкубок Германии и Европы, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2016-м году футболист с чистой совестью покинул Баварию и перешел в Ниццу, где выступает по сей день, причем очень неплохо. В 40 лет Данте является основным защитником у "орлов" и капитаном команды. Он всегда выходит в старте и проводит на поле все 90 минут в текущем сезоне. У бразильца остался хороший запас прочности.
Пепе Рейна (Вильярреал, 41 год)
В своей богатой карьере Рейна выступал за множество клубов. Сейчас 41-летний голкипер остается в Вильярреале, хотя уже не получает такого игрового времени, как в прошлом сезоне. В минувшем розыгрыше Ла Лиги испанец 22 раза выходил на поле, а в нынешнем – ни разу. При этом он отыграл все 6 матчей группового этапа Лиги Европы и трижды выходил на поле в рамках Кубка Испании. Не самые плохие показатели для вратаря в столь солидном возрасте. Контракт футболиста с "субмариной" рассчитан до конца сезона, но будет неудивительно, если он продлит соглашение или найдет себе новый клуб.
Андрес Иньеста (Эмирейтс, 39 лет)
В отличие от некоторых бывших одноклубников, Иньеста не стал завершать карьеру после многолетнего периода в Барселоне. Летом 2018 года испанец перешел в японский Виссел Кобе, где провел 5 сезонов. Все эти годы футболист получал приличное игровое время, но в прошлом году решил, что пришло время перемен. При этом Андрес не завершил карьеру, а поехал дальше путешествовать по миру. Сейчас 39-летний хавбек выступает в составе Эмирейтс из ОАЭ, где уже успел сыграть 10 матчей и забить 2 гола. Судя по всему, неугомонный Иньеста и не думает пока завершать карьеру, радуя своей игрой зрителей экзотических чемпионатов.
Пепе (Порту, 40 лет)
Лучшие годы своей карьеры Пепе провел в мадридском Реале, трижды выиграв Лигу чемпионов вместе со "сливочными". Зимой 2019 года опытный защитник вернулся в Порту, где обрел вторую молодость. В 40 лет Пепе все так же жаждет побеждать и выступать в Лиге чемпионов. Горячий нрав футболиста никуда не делся с возрастом, поскольку он продолжает получать красные карточки. Кроме того, Пепе даже успел сыграть один матч за сборную Португалии в рамках отбора на чемпионат Европы. Задора у этого мужчины хватит еще не на один сезон.
Клаудио Браво (Бетис, 40 лет)
Браво не всегда был основным вратарем в своих командах, но, тем не менее, все еще продолжает карьеру. К тому же нельзя сказать, что чилиец совсем не получает возможностей. В прошлом сезон он отыграл 21 матч во всех турнирах. В нынешней кампании 40-летний голкипер принял участие в девяти поединках, что тоже неплохо. Контракт футболиста с Бетисом рассчитан до конца сезона. Летом Браво вполне может подписать новое соглашение с "вердибланкос" или даже подыскать себе другой клуб, где он, возможно, сможет стать основным вратарем. Чилиец обладает богатым опытом, который может пригодиться многим командам.
Тиаго Силва (Челси, 39 лет)
В АПЛ сложно играть в любом возрасте, а в солидном – тем более. Но Силва справляется. В 39 лет Тиаго является основным защитником Челси, почти всегда проводя на поле по 90 минут. У "синих" молодая команда, поэтому наличие опытного футболиста является важным фактом, особенно в обороне, где лондонцы не всегда играют надежно. Для бразильца это хороший способ оставаться на высоком уровне и выступать в сильнейшей лиге мира даже в солидном возрасте. Впрочем, и конкуренция у Силвы не такая уж серьезная. В 39 лет он смотрится лучше многих молодых защитников Челси.
Криштиану Роналду (Аль-Наср, 39 лет)
Роналду невозможно не включить в подобный рейтинг, поскольку он является самым популярным дедушкой в современном футболе. Да и своими выступлениями Криштиану дает понять, что его рано списывать со счетов. Почти 40-летний португалец стал лучшим бомбардиром 2023 года, что является большим достижением. Форвард Аль-Насра обошел таких игроков, как Эрлинг Холанд, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе. Конечно, забивать в Саудовской Аравии – не то же самое, что забивать в европейских топ-лигах. Но Криштиану и там оставил после себя сотни рекордов, которые еще не скоро будут побиты другими нападающими.
Текст: meta.ua/sport
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