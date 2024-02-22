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22 февраля 2024, 12:45 | Обновлено 22 февраля 2024, 12:50
442
0

Возраст не мешает: ветераны, которые продолжают карьеру

Рассказываем о футболистах почетного возраста

22 февраля 2024, 12:45 | Обновлено 22 февраля 2024, 12:50
442
0
Возраст не мешает: ветераны, которые продолжают карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В каждом сезоне уделяется много внимания молодым игрокам, что логично, поскольку от них ждут больших достижений. Однако на фоне талантливой молодежи забывают о ветеранах, многие из которых все еще выступают на достаточно хорошем уровне. Может, они уже и не побеждают так, как раньше, но все еще помогают своим командам. Далее рассмотрим ветеранов, которые продолжают карьеру.

Данте (Ницца, 40 лет)

Безусловно, лучшие годы своей карьеры Данте провел в Баварии. В составе мюнхенского клуба бразилец выиграл все: 3 чемпионства, 2 Кубка Германии, Суперкубок Германии и Европы, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2016-м году футболист с чистой совестью покинул Баварию и перешел в Ниццу, где выступает по сей день, причем очень неплохо. В 40 лет Данте является основным защитником у "орлов" и капитаном команды. Он всегда выходит в старте и проводит на поле все 90 минут в текущем сезоне. У бразильца остался хороший запас прочности.

Пепе Рейна (Вильярреал, 41 год)

Getty Images. Пепе Рейна

В своей богатой карьере Рейна выступал за множество клубов. Сейчас 41-летний голкипер остается в Вильярреале, хотя уже не получает такого игрового времени, как в прошлом сезоне. В минувшем розыгрыше Ла Лиги испанец 22 раза выходил на поле, а в нынешнем – ни разу. При этом он отыграл все 6 матчей группового этапа Лиги Европы и трижды выходил на поле в рамках Кубка Испании. Не самые плохие показатели для вратаря в столь солидном возрасте. Контракт футболиста с "субмариной" рассчитан до конца сезона, но будет неудивительно, если он продлит соглашение или найдет себе новый клуб.

Андрес Иньеста (Эмирейтс, 39 лет)

В отличие от некоторых бывших одноклубников, Иньеста не стал завершать карьеру после многолетнего периода в Барселоне. Летом 2018 года испанец перешел в японский Виссел Кобе, где провел 5 сезонов. Все эти годы футболист получал приличное игровое время, но в прошлом году решил, что пришло время перемен. При этом Андрес не завершил карьеру, а поехал дальше путешествовать по миру. Сейчас 39-летний хавбек выступает в составе Эмирейтс из ОАЭ, где уже успел сыграть 10 матчей и забить 2 гола. Судя по всему, неугомонный Иньеста и не думает пока завершать карьеру, радуя своей игрой зрителей экзотических чемпионатов.

Пепе (Порту, 40 лет)

Лучшие годы своей карьеры Пепе провел в мадридском Реале, трижды выиграв Лигу чемпионов вместе со "сливочными". Зимой 2019 года опытный защитник вернулся в Порту, где обрел вторую молодость. В 40 лет Пепе все так же жаждет побеждать и выступать в Лиге чемпионов. Горячий нрав футболиста никуда не делся с возрастом, поскольку он продолжает получать красные карточки. Кроме того, Пепе даже успел сыграть один матч за сборную Португалии в рамках отбора на чемпионат Европы. Задора у этого мужчины хватит еще не на один сезон.

Клаудио Браво (Бетис, 40 лет)

Браво не всегда был основным вратарем в своих командах, но, тем не менее, все еще продолжает карьеру. К тому же нельзя сказать, что чилиец совсем не получает возможностей. В прошлом сезон он отыграл 21 матч во всех турнирах. В нынешней кампании 40-летний голкипер принял участие в девяти поединках, что тоже неплохо. Контракт футболиста с Бетисом рассчитан до конца сезона. Летом Браво вполне может подписать новое соглашение с "вердибланкос" или даже подыскать себе другой клуб, где он, возможно, сможет стать основным вратарем. Чилиец обладает богатым опытом, который может пригодиться многим командам.

Тиаго Силва (Челси, 39 лет)

Getty Images. Тиаго Силва

В АПЛ сложно играть в любом возрасте, а в солидном – тем более. Но Силва справляется. В 39 лет Тиаго является основным защитником Челси, почти всегда проводя на поле по 90 минут. У "синих" молодая команда, поэтому наличие опытного футболиста является важным фактом, особенно в обороне, где лондонцы не всегда играют надежно. Для бразильца это хороший способ оставаться на высоком уровне и выступать в сильнейшей лиге мира даже в солидном возрасте. Впрочем, и конкуренция у Силвы не такая уж серьезная. В 39 лет он смотрится лучше многих молодых защитников Челси.

Криштиану Роналду (Аль-Наср, 39 лет)

Роналду невозможно не включить в подобный рейтинг, поскольку он является самым популярным дедушкой в современном футболе. Да и своими выступлениями Криштиану дает понять, что его рано списывать со счетов. Почти 40-летний португалец стал лучшим бомбардиром 2023 года, что является большим достижением. Форвард Аль-Насра обошел таких игроков, как Эрлинг Холанд, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе. Конечно, забивать в Саудовской Аравии – не то же самое, что забивать в европейских топ-лигах. Но Криштиану и там оставил после себя сотни рекордов, которые еще не скоро будут побиты другими нападающими.

Текст: meta.ua/sport

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Криштиану Роналду Тиаго Силва Клаудио Браво Пепе Андрес Иньеста Пепе Рейна выбор редакции
Источник Sport.ua
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