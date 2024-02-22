ФОТО. Шевченко встретился с владельцами клубов УПЛ. Что обсуждали?

Новый президент УАФ Андрей Шевченко 22 февраля провел встречу с руководителями и владельцами клубов УПЛ. О том, кто именно был со стороны УПЛ, информации нет.

Сообщается, что стороны в течение двух часов обсуждали изменения в регламентные документы, календарь, арбитраж и единый телевизионный пул.

Отмечается, что обсуждали и возвращение чемпионата U-21, но в этом вопросе «позиции клубов существенно отличаются».

В мероприятии также приняли участие генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, глава Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и руководитель UPL.TV Максим Радченко.