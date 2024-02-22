Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шевченко встретился с владельцами клубов УПЛ. Что обсуждали?
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 18:10 | Обновлено 22 февраля 2024, 18:44
1687
0

ФОТО. Шевченко встретился с владельцами клубов УПЛ. Что обсуждали?

Новый президент УАФ поговорил с представителями клубов УПЛ

22 февраля 2024, 18:10 | Обновлено 22 февраля 2024, 18:44
1687
0
ФОТО. Шевченко встретился с владельцами клубов УПЛ. Что обсуждали?
УАФ

Новый президент УАФ Андрей Шевченко 22 февраля провел встречу с руководителями и владельцами клубов УПЛ. О том, кто именно был со стороны УПЛ, информации нет.

Сообщается, что стороны в течение двух часов обсуждали изменения в регламентные документы, календарь, арбитраж и единый телевизионный пул.

Отмечается, что обсуждали и возвращение чемпионата U-21, но в этом вопросе «позиции клубов существенно отличаются».

В мероприятии также приняли участие генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, глава Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и руководитель UPL.TV Максим Радченко.

По теме:
Два игрока Металлиста 1925 перейдут в клуб Первой лиги
И.о. спортивного директора Полесья подтвердил переход футболиста в Верес
Динамо с Металлистом 1925 рассудит Копиевский. И другие арбитры 18-го тура
Андрей Шевченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Дикий Олег Лужный Игорь Грищенко
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 22 февраля 2024, 07:15 142
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

«Горнякам» нужно ковать железо, пока оно горячо

Лунин признался, готов ли конкурировать с Куртуа за место в старте
Футбол | 22 февраля 2024, 18:54 0
Лунин признался, готов ли конкурировать с Куртуа за место в старте
Лунин признался, готов ли конкурировать с Куртуа за место в старте

Украинец высказался о бельгийском голкипере

Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Футбол | 22.02.2024, 11:23
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Футбол | 21.02.2024, 22:30
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Это неуважительно. Срна высказался о поступке Лиона в ситуации с Тете
Футбол | 22.02.2024, 17:35
Это неуважительно. Срна высказался о поступке Лиона в ситуации с Тете
Это неуважительно. Срна высказался о поступке Лиона в ситуации с Тете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 20
Бокс
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
20.02.2024, 18:42 2
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 9
Футбол
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
21.02.2024, 15:55
Киберспорт
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
21.02.2024, 18:59
Теннис
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
21.02.2024, 17:33
Футбол
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
20.02.2024, 22:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем