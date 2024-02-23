Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 13:00 по Киеву
Вечером 22 февраля завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы.
Определены все 16 команд, которые сыграет в раунде 1/8 финала.
Победители стыковых матчей встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью.
Лига Европы 2023/24
Участники 1/8 финала
Победители 1/16 финала: Рома (Италия), Милан (Италия), Фрайбург (Германия), Спортинг (Португалия), Бенфика (Португалия), Карабах (Азербайджан), Спарта Прага (Чехия), Марсель (Франция)
Победители групп: Вест Хэм (Англия), Брайтон (Англия), Рейнджерс (Шотландия), Аталанта (Италия), Ливерпуль (Англия), Вильярреал (Испания), Славия Прага (Чехия), Байер (Германия)
Жеребьевка стадии 1/8 финала пройдет 23 февраля в 13:00 по киевскому времени.
Результаты 1/16 финала
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