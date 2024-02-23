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Лига Европы
23 февраля 2024, 01:45 | Обновлено 23 февраля 2024, 02:02
444
0

Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 13:00 по Киеву

23 февраля 2024, 01:45 | Обновлено 23 февраля 2024, 02:02
444
0
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 февраля завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы.

Определены все 16 команд, которые сыграет в раунде 1/8 финала.

Победители стыковых матчей встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью.

Лига Европы 2023/24

Участники 1/8 финала

Победители 1/16 финала: Рома (Италия), Милан (Италия), Фрайбург (Германия), Спортинг (Португалия), Бенфика (Португалия), Карабах (Азербайджан), Спарта Прага (Чехия), Марсель (Франция)

Победители групп: Вест Хэм (Англия), Брайтон (Англия), Рейнджерс (Шотландия), Аталанта (Италия), Ливерпуль (Англия), Вильярреал (Испания), Славия Прага (Чехия), Байер (Германия)

Жеребьевка стадии 1/8 финала пройдет 23 февраля в 13:00 по киевскому времени.

Результаты 1/16 финала

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Лига Европы статистические расклады выбор редакции Глазго Рейнджерс Ливерпуль Милан Галатасарай Рома Рим Марсель Тулуза Бенфика Байер Вильярреал Янг Бойз Аталанта Брага Ланс Спортинг Лиссабон Фрайбург Карабах Агдам Спарта Прага Шахтер Донецк Брайтон Славия Прага Фейеноорд Вест Хэм Ренн
Источник Sport.ua
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