Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы

Вечером 22 февраля завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы.

Определены все 16 команд, которые сыграет в раунде 1/8 финала.

Победители стыковых матчей встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью.

Лига Европы 2023/24

Участники 1/8 финала

Победители 1/16 финала: Рома (Италия), Милан (Италия), Фрайбург (Германия), Спортинг (Португалия), Бенфика (Португалия), Карабах (Азербайджан), Спарта Прага (Чехия), Марсель (Франция)

Победители групп: Вест Хэм (Англия), Брайтон (Англия), Рейнджерс (Шотландия), Аталанта (Италия), Ливерпуль (Англия), Вильярреал (Испания), Славия Прага (Чехия), Байер (Германия)

Жеребьевка стадии 1/8 финала пройдет 23 февраля в 13:00 по киевскому времени.

Результаты 1/16 финала