Лига Европы. Рома прошла Фейенорд по пенальти в ремиксе финала ЛК
Спарта разгромила Галатасарай, Спортинг по сумме одолела Янг Бойз
Вечером 22 февраля завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы.
Рома прошла Фейенорд по пенальти – 1:1 (пен. 4:2). Героем стал кипер римлян Миле Свилар.
Смена тренера с Жозе Моуриньо на Даниэле де Росси позволила волкам достичь локального успеха.
Интересно, что в финале Лиги конференций 2021/22 Рома также победила Фейеноорд (1:0).
В других матчах игрового дня Спарта разгромила Галатасарай со счетом 4:1, а Спортинг по сумме двух матчей прошел Янг Бойз.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответные матчи, 22 февраля
Рома (Италия) – Фейенорд (Нидерланды) – 1:1 (пен. 4:2) [первый матч – 1:1]
- Голы: Пеллегрини, 15 – Хименес, 5
Спарта Прага (Чехия) – Галатасарай (Турция) – 4:1 [первый матч – 2:3]
- Голы: Пресиадо, 8, Туци, 74, Гараслин, 80 – Бардакчи, 16
Спортинг (Португалия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1 [первый матч – 3:1]
- Голы: Дьекереш, 13 – Ганвула, 84 (пен)
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