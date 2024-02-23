Лига Европы. Рома прошла Фейенорд по пенальти в ремиксе финала ЛК

Вечером 22 февраля завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы.

Рома прошла Фейенорд по пенальти – 1:1 (пен. 4:2). Героем стал кипер римлян Миле Свилар.

Смена тренера с Жозе Моуриньо на Даниэле де Росси позволила волкам достичь локального успеха.

Интересно, что в финале Лиги конференций 2021/22 Рома также победила Фейеноорд (1:0).

В других матчах игрового дня Спарта разгромила Галатасарай со счетом 4:1, а Спортинг по сумме двух матчей прошел Янг Бойз.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответные матчи, 22 февраля

Рома (Италия) – Фейенорд (Нидерланды) – 1:1 (пен. 4:2) [первый матч – 1:1]

Голы: Пеллегрини, 15 – Хименес, 5

Спарта Прага (Чехия) – Галатасарай (Турция) – 4:1 [первый матч – 2:3]

Голы: Пресиадо, 8, Туци, 74, Гараслин, 80 – Бардакчи, 16

Спортинг (Португалия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1 [первый матч – 3:1]

Голы: Дьекереш, 13 – Ганвула, 84 (пен)

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