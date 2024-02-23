22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Спортинг» и «Янг Бойз». Игра завершилась со счетом 1:1.

По сумме двух встреч, в следующий раунд пробились «львы». В первом поединке «пчелы» уступили 1:3.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Спортинг – Янг Бойз – 1:1

Голы: Дьекереш, 13 – Ганвоула, 84

Видео голов и обзор матча: