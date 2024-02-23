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22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 1 : 1
Лига Европы23 февраля 2024, 04:47 |
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Спортинг – Янг Бойз – 1:1. Пчелы не сумели ужалить львов. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
23 февраля 2024, 04:47 |
65
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22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Спортинг» и «Янг Бойз». Игра завершилась со счетом 1:1.
По сумме двух встреч, в следующий раунд пробились «львы». В первом поединке «пчелы» уступили 1:3.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответный матч. 22 февраля
Спортинг – Янг Бойз – 1:1
Голы: Дьекереш, 13 – Ганвоула, 84
Видео голов и обзор матча:
События матча
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Сильвер Ганвула (Янг Бойз).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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