Бавария vs Ливерпуль. Какой клуб стоит выбрать Хаби Алонсо?

Перед Хаби Алонсо сейчас открыты широчайшие возможности.

Есть опасность, что оставшаяся часть этого сезона превратится в один долгий процесс рекрутинга, а не в поход к чемпионству «Байера», который может прервать 11-летнюю гегемонию мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге.

В последний раз, когда «Бавария» не была действующим чемпионом Бундеслиги, не существовало TikTok, Тейлор Свифт была просто успешной кантри-певицей, а Джуду Беллингему было девять лет.

Масштаб потенциальных достижений Алонсо, если «Байер» выиграет чемпионат, нельзя недооценивать, и именно поэтому он так востребован на рынке. Кроме того, он добивается этого, заставляя свою команду играть в захватывающий, техничный и гибкий футбол, а его бэкгрануд как игрока означает, что его репутация «футбольного человека» не вызывает сомнений. Все это в совокупности позволяет ему завоевать широкое одобрение среди всех категорий футбольных людей – эстетов, аналитиков и традиционалистов.

Кроме того, его ценят два суперклуба, которые по разным причинам находятся в поисках нового главного тренера.

Алонсо входит в список претендентов на пост преемника Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Его статус героя в «Ливерпуле» сохранился с тех пор, как он пять лет руководил полузащитой команды в 2000-х годах. Кроме того, он является кандидатом в тот самый клуб, который ему предстоит победить в чемпионской гонке: «Бавария» рассматривает его как человека, который разгребет последствия неудачных экспериментов Юлиана Нагельсманна и Томаса Тухеля в течение последних трех сезонов. Но «Бавария» явно не намерена ждать, объявив, что Тухель уйдет в конце сезона, за год до истечения его контракта.

Так по какому пути Алонсо должен пойти? Вот оценка того, какой из этих двух искрометных вариантов был бы лучше для самого востребованного тренера в мире.

Состав

Игровой состав «Ливерпуля», пожалуй, лучше, чем у «Баварии». Ведь их костяк команды – Алиссон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах – лучше, чем в большинстве клубов мира, а не только в «Баварии».

У чемпионов Германии, безусловно, есть несколько блестящих игроков, не в последнюю очередь, пожалуй, лучший №9 в мире Харри Кейн, а также Джамал Мусиала, Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис, но общее качество состава ниже, что подчеркивают их неудовлетворительные результаты в последнее время.



Getty Images/Global Images Ukraine

Вопрос о том, какой состав больше подходит под стиль Алонсо, более сложный.

Было отмечено, что нынешний подход «Ливерпуля» сильно отличается от того, как действует «Байер» в этом сезоне, но многие из игроков, находящихся сейчас на «Энфилде», довольно адаптивны, и у них есть атакующие защитники, которые могли бы сыграть на позиции латераля, если бы испанский тренер захотел перейти на эту схему.

Экономические возможности

У «Баварии» есть все возможности и деньги, чтобы купить в Бундеслиге кого угодно, так что если Алонсо захочет взять с собой практически всех, кто блистал под его руководством в Леверкузене, если он выберет «Баварию», то, вероятно, он сможет это сделать.

Однако финансовая мощь АПЛ и недавняя история «Ливерпуля» говорят о том, что они готовы выкупить игрока у большинства других клубов, если он им действительно нужен.

Инфраструктура

Это один из главных знаков вопроса, если речь идет о «Ливерпуле». У клуба нет спортивного директора на следующий сезон, хотя его планируют назначить как можно скорее. Так что пока Алонсо не знает, с кем ему придется работать, если он станет преемником Клоппа. Это не идеальный вариант, но, возможно, эта проблема решится в ближайшее время.

Кроме того, иерархия «Ливерпуля» вполне определена: американская компания Fenway Sports Group, владеющая клубом, отложила планы по его продаже, а расширение «Энфилда» до 60 000 мест уже завершено.

Однако в «Баварии» тоже есть элемент переходного периода: спортивный директор Кристоф Фройнд и исполнительный директор Ян-Кристиан Дреесен занимают свои посты только с прошлого лета. Но Алонсо, по крайней мере, будет знать, с кем ему предстоит работать в Мюнхене.

В «Баварии», где бывшие игроки и руководители редко стесняются делиться своим мнением, он, скорее всего, столкнется с большим давлением и «контактами» с самой верхушкой клуба, тогда как в «Ливерпуле» у него будет больше шансов, что его оставят в покое и он сможет работать так, как ему нравится.

Эмоциональная связь

Оба клуба будут утверждать, что здесь преимущество на их стороне. Алонсо провел пять сезонов в «Ливерпуле» (2004–2009) и три в Мюнхене (2014–2017), и, очевидно, привязался к обоим городам.

В «Баварии», однако, он был лишь одним из многих блестящих игроков, которые работали на их фабрике побед. Возможно, его больше любят в «Ливерпуле», где он был ключевой частью команды, которая неожиданно выиграла Лигу чемпионов в 2005 году, а четыре года спустя вплотную приблизилась к «Манчестер Юнайтед» в борьбе за титул в АПЛ.



Getty Images/Global Images Ukraine

Отношения с болельщиками, вероятно, будут более важны в «Ливерпуле»: если вы хотите преуспеть в качестве тренера на «Энфилде», вам нужно иметь какую-то связь с болельщиками, независимо от того, создаете ли вы ее сами или она уже существует. У Алонсо она есть, поэтому у него будет больший кредит доверия, чем у многих других потенциальных кандидатов.

Вызов и давление

Одним из ключевых преимуществ, которые «Бавария» наверняка предложит Алонсо, является возможность формировать клуб и состав в соответствии со своими соображениями, что в столь величественном и могущественном клубе предлагают не каждому. Кроме того, он будет следовать за парой неудачных тренеров (что звучит абсурдно, учитывая, что и Нагельсманн, и Тухель выиграли для клуба по чемпионскому титулу), поэтому его не будут невыгодно сравнивать с предшественниками.

И именно в этом кроется главный недостаток «Ливерпуля»: он станет преемником самого любимого тренера команды со времен Кенни Далглиша и, возможно, главного реформатора со времен Билла Шенкли. Быть непосредственным преемником легенды поколения – такое редко заканчивается хорошо, Дэвид Мойес и Унаи Эмери не дадут соврать.

При этом сочетание сложившихся отношений с клубом и болельщиками, а также тот факт, что в «Ливерпуле» от него не ждут такого же успеха, как в «Баварии», означает, что на Мерсисайде к нему будут относиться гораздо терпеливее, чем в «Баварии».

В «Баварии» завоевание чемпионского титула считается минимумом, в то время как в «Ливерпуле» второе место не считается катастрофическим провалом – особенно в условиях, когда «Манчестер Сити» забирает титулы раз за разом.

Давление все равно будет, но в «Ливерпуле» оно будет не таким гнетущим.

Образ жизни

Алонсо жил в центре Ливерпуля, а не в одном из пригородов, которые обычно выбирают своим домом футболисты. Он часто посещал студенческие бары, потому что предпочитал их шикарным заведениям, а его тогдашняя девушка, а ныне жена Нагора Аранбуру также работала в городском четырехзвездочном отеле Hope Street Hotel. Их сын Йон родился там же, в 2008 году.

Однако теоретически пребывание в Германии может быть менее обременительным для его семьи, даже если Леверкузен находится на другом конце страны (около семи часов езды) по отношению к Мюнхену, где Нагоре якобы нравилось жить.

Если он вернется в «Ливерпуль», ему не придется посещать Октоберфест в костюме ледерхозен: хотя непонятно, является ли это положительным или отрицательным моментом с его точки зрения.

Уровень соперников

Это, несомненно, одна из областей, где «Бавария» имеет преимущество. Перейдя туда, Алонсо автоматически нейтрализует главную угрозу «Баварии» на внутренней арене – самого себя.



Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» в последнее десятилетие угрожали свергнуть «Баварию», но так и не смогли этого сделать, в то время как один из главных недостатков жизни в АПЛ заключается в том, что вам придется иметь дело с чудовищем, которое обитает на манчестерском стадионе «Этихад».

Чтобы эффективно противостоять «Сити», нужно практически все сделать правильно, и даже этого зачастую недостаточно.

Третий путь

На самом деле у него есть три варианта: он может просто поблагодарить «Ливерпуль» и «Баварию» за интерес, остаться в Леверкузене и продолжить свою хорошую работу там.

В свои 42 года он, по слухам, не спешит переходить в более крупный клуб, что вполне разумно, учитывая, что, несмотря на то, насколько блестяще «Байер» выступал в последние полгода, это его первый полный сезон во главе взрослой команды. «Ливерпуль» и «Бавария» – это невероятные возможности, которые, как он может думать, не повторятся в ближайшее время, но они оба являются абсолютно огромными по разным причинам.

Может быть, его отпугнет поучительная история Андре Виллаша-Боаша, для которого первый же полноценный тренерский сезон (2010/2011 с «Порту) стала триумфальным. Тем же летом в возрасте 33 лет португалец перешел в «Челси» и был уволен спустя девять месяцев.

Сценарии разные, и у Алонсо будет больше свободы действий в «Ливерпуле» или «Баварии», но это очень ранний этап его тренерской жизни, и разумным вариантом развития событий может быть проведение еще одного сезона там, где он сейчас находится. Но, опять же, очень легко говорить об этом со стороны, когда за тобой не гонятся два топ-клуба мирового масштаба.

Мы, вероятно, находимся на территории «самой маленькой скрипки в мире», поскольку Алонсо сталкивается с эквивалентом того, что ему приходится выбирать между роскошным особняком и роскошным пентхаусом (или комфортабельной квартирой, которую он сделал своим домом за последние 14 месяцев), но ему предстоит принять колоссальное решение, которое может стать определяющим для всей его дальнейшей карьеры.

Это привилегированное, но незавидное положение.

Ник Миллер, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух