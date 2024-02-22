С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае

Состоялись все матчи 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Дубае.

Сорана Кырстя отыграла шесть матчболов у Маркеты Вондроушовой, Елена Рыбакина не вышла на матч против Жасмин Паолини.

Ига Свёнтек в шестой раз подряд одолела Чжэн Циньвэнь, а Коко Гофф не удержала преимущество в один сет в матче с Анной Калинской.

Дубай. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Чжэн Циньвэнь [6] – 6:3, 6:2

Анна Калинская [Q] – Коко Гофф [3] – 2:6, 6:4, 6:2

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини – Елена Рыбакина [4] – техническая победа

Сорана Кырстя – Маркета Вондроушова [7] – 2:6, 7:6(1), 6:2

Дубай. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Анна Калинская [Q]

Жасмин Паолини – Сорана Кырстя