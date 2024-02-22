С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Кто остановит Свёнтек на пути к очередному титулу?
Состоялись все матчи 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Дубае.
Сорана Кырстя отыграла шесть матчболов у Маркеты Вондроушовой, Елена Рыбакина не вышла на матч против Жасмин Паолини.
Ига Свёнтек в шестой раз подряд одолела Чжэн Циньвэнь, а Коко Гофф не удержала преимущество в один сет в матче с Анной Калинской.
Дубай. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Чжэн Циньвэнь [6] – 6:3, 6:2
Анна Калинская [Q] – Коко Гофф [3] – 2:6, 6:4, 6:2
Нижняя часть сетки
Сорана Кырстя – Маркета Вондроушова [7] – 2:6, 7:6(1), 6:2
Дубай. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Анна Калинская [Q]
Жасмин Паолини – Сорана Кырстя
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