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  4. С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
WTA
22 февраля 2024, 21:11 | Обновлено 22 февраля 2024, 21:12
783
3

С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае

Кто остановит Свёнтек на пути к очередному титулу?

22 февраля 2024, 21:11 | Обновлено 22 февраля 2024, 21:12
783
3
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись все матчи 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Дубае.

Сорана Кырстя отыграла шесть матчболов у Маркеты Вондроушовой, Елена Рыбакина не вышла на матч против Жасмин Паолини.

Ига Свёнтек в шестой раз подряд одолела Чжэн Циньвэнь, а Коко Гофф не удержала преимущество в один сет в матче с Анной Калинской.

Дубай. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Чжэн Циньвэнь [6] – 6:3, 6:2
Анна Калинская [Q] – Коко Гофф [3] – 2:6, 6:4, 6:2

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини – Елена Рыбакина [4] – техническая победа
Сорана Кырстя – Маркета Вондроушова [7] – 2:6, 7:6(1), 6:2

Дубай. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Анна Калинская [Q]
Жасмин Паолини – Сорана Кырстя

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Ига Свёнтек – Чжэн Циньвень. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сорана Кырстя WTA Дубай Анна Калинская Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Коко Гофф Ига Свёнтек Жасмин Паолини Чжэн Циньвень
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
ну тепер титул у Іги в кишені на 95%
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+2
Sashamar
З Коко точно щось коїться. Двічі поспіль програти представницям середини першої сотні, які ніколи зірок з неба не хапали, це не випадковість. Тобто стабільно грати на високому рівні вона ще не може.
 Іг'а подругу Кірьоса зачистить, тут можна не хвилюватися.
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0
Kamon
Гауфф в этом году никакая, то Синяковой влетела то этой 
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-1
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