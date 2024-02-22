Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче 1/4 финала полька разобралась с китаянкой Чжэн Циньвень (№7 WTA).

Дубай. 1/4 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Чжэн Циньвень (Китай) – 6:3, 6:2

Это была 6-я встреча теннисисток, китаянка не выигрывала.

Свёнтек в следующем раунде сыграет с Коко Гофф (№3 WTA) или Анной Калинской (№40 WTA). Ранее Ига остановила украинку Элину Свитолину.

В прошлом году Свёнтек на турнире в Дубае дошла до финала.