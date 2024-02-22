WTA22 февраля 2024, 18:36 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:08
1817
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Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
Первая ракетка мира пробилась в полуфинал турнира в Дубае
22 февраля 2024, 18:36 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:08
1817
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Дубае.
В матче 1/4 финала полька разобралась с китаянкой Чжэн Циньвень (№7 WTA).
Дубай. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Чжэн Циньвень (Китай) – 6:3, 6:2
Это была 6-я встреча теннисисток, китаянка не выигрывала.
Свёнтек в следующем раунде сыграет с Коко Гофф (№3 WTA) или Анной Калинской (№40 WTA). Ранее Ига остановила украинку Элину Свитолину.
В прошлом году Свёнтек на турнире в Дубае дошла до финала.
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Цікаво, як з таким відсотком першої подачі, Ціньвень взагалі вважається подаваншею.
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