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  4. Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
WTA
22 февраля 2024, 18:36 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:08
1817
1

Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open

Первая ракетка мира пробилась в полуфинал турнира в Дубае

22 февраля 2024, 18:36 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:08
1817
1
Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче 1/4 финала полька разобралась с китаянкой Чжэн Циньвень (№7 WTA).

Дубай. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Чжэн Циньвень (Китай) – 6:3, 6:2

Это была 6-я встреча теннисисток, китаянка не выигрывала.

Свёнтек в следующем раунде сыграет с Коко Гофф (№3 WTA) или Анной Калинской (№40 WTA). Ранее Ига остановила украинку Элину Свитолину.

В прошлом году Свёнтек на турнире в Дубае дошла до финала.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Цікаво, як з таким відсотком першої подачі, Ціньвень взагалі вважається подаваншею.
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