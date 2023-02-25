Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Первая ракетка мира уступила чешке в двух сетах
25 февраля состоялся финал турнира WTA 1000 в Дубае.
В матче за титул Барбора Крейчикова из Чехии (№30 WTA) неожиданно обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек, которая до этого в доминирующем стиле выиграла все матчи после Открытого чемпионата Австралии.
Дубай. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 2:6
Это была четвертая встреча теннисисток, счет сравнялся. Барбора впервые выиграла турнир WTA 1000 и с новой недели поднимется на 18-ю строчку в мировом рейтинге.
Отметим, что Свёнтек выиграла 12 из 14 своих последних финалов, оба поражения были в матчах с Крейчиковой.
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