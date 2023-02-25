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  4. Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
WTA
25 февраля 2023, 18:58 | Обновлено 25 февраля 2023, 19:18
1754
10

Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае

Первая ракетка мира уступила чешке в двух сетах

25 февраля 2023, 18:58 | Обновлено 25 февраля 2023, 19:18
1754
10
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

25 февраля состоялся финал турнира WTA 1000 в Дубае.

В матче за титул Барбора Крейчикова из Чехии (№30 WTA) неожиданно обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек, которая до этого в доминирующем стиле выиграла все матчи после Открытого чемпионата Австралии.

Дубай. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 2:6

Это была четвертая встреча теннисисток, счет сравнялся. Барбора впервые выиграла турнир WTA 1000 и с новой недели поднимется на 18-ю строчку в мировом рейтинге.

Отметим, что Свёнтек выиграла 12 из 14 своих последних финалов, оба поражения были в матчах с Крейчиковой.

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WTA Дубай Барбора Крейчикова Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Sashamar
Чому ж сенсаційно (хоч буки і давали на Кречикову 7 проти 1,1 на Швьонтек, мабуть півфінал Швьонтек - Гофф налякав  ). Не дуже очікувано, так, але сенсації не сталось. Як Барбора змогла передавити термінаторшу, то чому ж не в змозі виграти у Швьонтек? Її технічний арсенал не гірше. От у Гофф, наприклад, гірше, тому вчора у завжди стриманої Корі майже сльози в очах були: що не роблю, нічого не виходить. А парниця (не забуваємо) Крейчикова і сітки вдало грає і свічки кидає з задньої лінії.
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+5
Stanislav Matusevych
Іга показала, що вона теж жива людина. Хоч і шкода, звичайно.
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+4
Александр Науменко
З самого початку з Ігою щось було не так, якась не своя. Може щось трапилось? Барбора молодець, і не треба її рівняти з Даяною.
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+4
Arctic
Барбара з ними не говорить))
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+1
captain2009
Чудовий матч і турнір від Бари, вітаю! Як тільки Швьонтек потрапила на гравця, який їй нічим не поступається, але ментально сильніший, одразу отримала проблеми та поразку. 
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+1
introvert
Нічого сенсаційного. Просто Крейчикова знову заграла в той самий теніс, що й на Ролан Гаррос 2021.
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0
Первый Среди Равных
Ця Крейчикова завжди була тьомною лошадкою
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0
Arctic
Ще й мордорки там.
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-1
chevars
У мене лише одне питання. Крейчикова дійсно добре грає, але грає мов робот. Неозброєним оком видно, що Іга втомлена, а Барбора свіжесенька, мов і не було важкого шляху до фіналу. З чого це? Чи не застосовувалася хімія? Дуже підозріла її перемога.
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-5
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