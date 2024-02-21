Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№20 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В третьем раунде украинка проиграла Иге Свёнтек из Польши (№1 WTA).

Дубай. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 1:6, 4:6

Это была 3-я встреча теннисисток, полька выиграла во второй раз. В предыдущем очном матче украинка добыла победу в 1/4 финала на Уимблдоне-2023.

Элина провела 14-й матч против первых ракеток мира, это было 7-е поражение.

Свёнтек в следующем раунде сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA). Полька в текущем сезоне выиграла 13 матчей из 14.