Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Первая ракетка мира взяла реванш за поражение на Уимблдоне
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№20 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.
В третьем раунде украинка проиграла Иге Свёнтек из Польши (№1 WTA).
Дубай. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 1:6, 4:6
Это была 3-я встреча теннисисток, полька выиграла во второй раз. В предыдущем очном матче украинка добыла победу в 1/4 финала на Уимблдоне-2023.
Элина провела 14-й матч против первых ракеток мира, это было 7-е поражение.
Свёнтек в следующем раунде сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA). Полька в текущем сезоне выиграла 13 матчей из 14.
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Хуммельс уверен, что у статусных команд тут проблем бы не было
А Еліна в будь-якому випадку молодець.
170-190 км.г,а у Елі 150-160.Еліна виглядала втомленою.багато помилялася
.не використав можливости в 2 сеті.Побажаю Еліні не засмучиваться,і
надалі радувати нас своею грою.
В мене було відчуття, що Еліна не найкращим чином почувається, але в другому сеті боротьбу нав'язувала, наскільки могла.
Бажаю відновитись, вилікувати ту кляту щиколотку і повернутись із гарним настроєм і жагою до перемоги. Віримо і підтримуємо, Еліно! А хто не вірить і свідомо деморалізує, вказуй тим маршрут корабля.
чего,гадаю впевненності в деяких
моментах.Але я замітив інше! Що одним з спонсорів була фірма ЕАZ з пошиву одягу,а можливо і ще чогось,яку я в перше побачив на тенесісткі кудерметавой. Здаеться мені це фірма росії,або еі сем'ї.