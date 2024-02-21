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WTA
21 февраля 2024, 18:34 | Обновлено 21 февраля 2024, 19:16
4047
17

Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае

Первая ракетка мира взяла реванш за поражение на Уимблдоне

21 февраля 2024, 18:34 | Обновлено 21 февраля 2024, 19:16
4047
17
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№20 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В третьем раунде украинка проиграла Иге Свёнтек из Польши (№1 WTA).

Дубай. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 1:6, 4:6

Это была 3-я встреча теннисисток, полька выиграла во второй раз. В предыдущем очном матче украинка добыла победу в 1/4 финала на Уимблдоне-2023.

Элина провела 14-й матч против первых ракеток мира, это было 7-е поражение.

Свёнтек в следующем раунде сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA). Полька в текущем сезоне выиграла 13 матчей из 14.

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Элина Свитолина WTA Дубай Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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micha(ZAKARPATTJA)
Свьонтек це Свьонтек. Сильна.
  А Еліна в будь-якому випадку молодець.
   
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+12
Александр Ад
Іга  на фоні Еліни виглядала потужніше .Швідкість першої подачи ії був
170-190 км.г,а у Елі 150-160.Еліна виглядала втомленою.багато помилялася
.не використав можливости в 2 сеті.Побажаю Еліні не засмучиваться,і
надалі радувати нас своею грою.
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+9
Vlad Holl
В другому сеті пободалася і не більше. Вирішальні м'ячі практично всі програла , хоча могло трапитися і диво. Думаю ,що  якби був третій сет , то там було б більше шансів 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
paw
Можна було грати більш вдало, можна було вигравати! Кидалося у очі, що в ігрі Еліни не було такої непереборної жаги до перемоги, яка виявилася у Свентек!
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+4
vadim1975
Еліна молодчинка!!!! Якби  не травма перед цім!!!!!! 
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+3
VITASS
Нажаль інша ліга. Еля жодних претензій до тебе
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+3
Elis
Що це було? Ввімкнула при 0:40 1 гейм 2 сету, Еля виглядала деморалізованою. Це рахунок першого сету так вплинув? В неї в 1 сеті зовсім не йшла гра? Чи Іґа була настільки ідеальною і весь час тиснула? 
В мене було відчуття, що Еліна не найкращим чином почувається, але в другому сеті боротьбу нав'язувала, наскільки могла.
Бажаю відновитись, вилікувати ту кляту щиколотку і повернутись із гарним настроєм і жагою до перемоги. Віримо і підтримуємо, Еліно! А хто не вірить і свідомо деморалізує, вказуй тим маршрут корабля. 
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+1
RomeoBoss
На жаль Еліне чогось не вистачило,
чего,гадаю впевненності в деяких
моментах.Але я замітив інше! Що одним з спонсорів була  фірма  ЕАZ  з пошиву одягу,а можливо і ще чогось,яку я в перше побачив на тенесісткі кудерметавой. Здаеться мені це фірма росії,або еі сем'ї.
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0
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donPedro
цілком заслужена перемога Іги. 
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-2
Mr Voevudskiy
Как я и говорил, изи катка 
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-3
Santk86
Свитолина сегодня сделала столько подарков, хватит на пару игр вперед, против первой ракетки мира так играть нельзя, своя подача полностью отказала, а па приеме полька много шансов не давала, а что давала Элина благополучно профукала. 
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-3
filin
Разный уровень. Свентек - обладательница Большого Шлема, а Свитолина наша разве что обладательница большого чёрного ч..ена своего смуглого мужа..
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-4
Kamon
Та никакая полька не сильная, можно её легко побеждать 
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
Kamon
Просто нет стабильной подачи у Элины, даже с 40-0 отдавала свою подачу 
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-7
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