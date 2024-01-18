Жирона идет за Кубком, крутые победы Цуренко и Костюк, что будет с Луниным?
Главные новости за 17 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 января.
1А. Довбик и Цыганков шагают дальше. Жирона разобралась с Райо в Кубке Испании
Каталонский клуб вышел в четвертьфинал Кубка короля
1Б. Валенсия вылетела из Кубка Испании. Яремчук вышел во втором тайме
Обидчиком «летучих мышей» стала «Сельта»
1В. У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала
1Г. Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала
2А. Кубок Англии. Эвертон вышел в 1/16 финала, Миколенко сыграл весь матч
Единственный гол в ворота Кристал Пэлас провел Андре Гомеш на 42-й минуте
2Б. С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии
17 января состоялись переигровки 3-го раунда турнира
3. Волков не заметили. Прометей уверенно обыграл Вулвз в Еврокубке
Слобожанский клуб продолжает борьбу за плей-офф
4А. Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Леся повторила лучшее личное достижение на австралийском мейджоре
4Б. Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Марта в трёх сетах выиграла у Элизе Мертенс в 1/32 финала австралийского мейджора
5А. Карпаты не выпустили на сбор в Испанию. В чем проблема?
Команда не играет в элитном дивизионе
5Б. Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Наставник «львов» опроверг эту информацию
6А. Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Украинский страж ворот хочет остаться в Мадриде
6Б. Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб
Украинцем заинтересовался «Челси»
6В. Реал может расстаться с Луниным и Кепой. Все зависит от Куртуа
Оба вратаря могут стать ненужными «сливочным»
7. ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
К бывшему футболисту сборной Украины пришли правоохранительные органы
8А. В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
Судаков может стать одноклубником Зинченко
8Б. Уже 4-й кандидат. Титулованный клуб Европы хочет подписать вингера Шахтера
Алексей Кащук заинтересовал швейцарский «Базель»
9. Игрок Шахтера удален с поля. Марокко разгромило Танзанию на Кубке Африки
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10А. Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы
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