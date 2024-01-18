Жирона идет за Кубком, крутые победы Цуренко и Костюк, что будет с Луниным?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 января.

1А. Довбик и Цыганков шагают дальше. Жирона разобралась с Райо в Кубке Испании

Каталонский клуб вышел в четвертьфинал Кубка короля

1Б. Валенсия вылетела из Кубка Испании. Яремчук вышел во втором тайме

Обидчиком «летучих мышей» стала «Сельта»

1В. У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании

17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала

1Г. Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова

17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала

2А. Кубок Англии. Эвертон вышел в 1/16 финала, Миколенко сыграл весь матч

Единственный гол в ворота Кристал Пэлас провел Андре Гомеш на 42-й минуте

2Б. С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии

17 января состоялись переигровки 3-го раунда турнира

3. Волков не заметили. Прометей уверенно обыграл Вулвз в Еврокубке

Слобожанский клуб продолжает борьбу за плей-офф

4А. Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко

Леся повторила лучшее личное достижение на австралийском мейджоре

4Б. Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open

Марта в трёх сетах выиграла у Элизе Мертенс в 1/32 финала австралийского мейджора

5А. Карпаты не выпустили на сбор в Испанию. В чем проблема?

Команда не играет в элитном дивизионе

5Б. Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу

Наставник «львов» опроверг эту информацию

6А. Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала

Украинский страж ворот хочет остаться в Мадриде

6Б. Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб

Украинцем заинтересовался «Челси»

6В. Реал может расстаться с Луниным и Кепой. Все зависит от Куртуа

Оба вратаря могут стать ненужными «сливочным»

7. ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь

К бывшему футболисту сборной Украины пришли правоохранительные органы

8А. В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал

Судаков может стать одноклубником Зинченко

8Б. Уже 4-й кандидат. Титулованный клуб Европы хочет подписать вингера Шахтера

Алексей Кащук заинтересовал швейцарский «Базель»

9. Игрок Шахтера удален с поля. Марокко разгромило Танзанию на Кубке Африки

Новатус Мироши вышел в основе у Танзании и получил две желтых карточки

10А. Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы

Полномасштабная агрессия россии вынудила приазовцев де-факто закрыть клуб. Верим, что временно

10Б. Турбо Тимо вернулся в АПЛ: второй шанс для Вернера выйти на новый уровень

Оцениваем перспективы немца в новом клубе