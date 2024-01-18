Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона идет за Кубком, крутые победы Цуренко и Костюк, что будет с Луниным?
Другие новости
18 января 2024, 07:10 |
1657
0

Жирона идет за Кубком, крутые победы Цуренко и Костюк, что будет с Луниным?

Главные новости за 17 января на Sport.ua

18 января 2024, 07:10 |
1657
0
Жирона идет за Кубком, крутые победы Цуренко и Костюк, что будет с Луниным?
ФК Жирона

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 января.

1А. Довбик и Цыганков шагают дальше. Жирона разобралась с Райо в Кубке Испании
Каталонский клуб вышел в четвертьфинал Кубка короля

1Б. Валенсия вылетела из Кубка Испании. Яремчук вышел во втором тайме
Обидчиком «летучих мышей» стала «Сельта»

1В. У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала

1Г. Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала

2А. Кубок Англии. Эвертон вышел в 1/16 финала, Миколенко сыграл весь матч
Единственный гол в ворота Кристал Пэлас провел Андре Гомеш на 42-й минуте

2Б. С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии
17 января состоялись переигровки 3-го раунда турнира

3. Волков не заметили. Прометей уверенно обыграл Вулвз в Еврокубке
Слобожанский клуб продолжает борьбу за плей-офф

4А. Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Леся повторила лучшее личное достижение на австралийском мейджоре

4Б. Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Марта в трёх сетах выиграла у Элизе Мертенс в 1/32 финала австралийского мейджора

5А. Карпаты не выпустили на сбор в Испанию. В чем проблема?
Команда не играет в элитном дивизионе

5Б. Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Наставник «львов» опроверг эту информацию

6А. Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Украинский страж ворот хочет остаться в Мадриде

6Б. Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб
Украинцем заинтересовался «Челси»

6В. Реал может расстаться с Луниным и Кепой. Все зависит от Куртуа
Оба вратаря могут стать ненужными «сливочным»

7. ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
К бывшему футболисту сборной Украины пришли правоохранительные органы

8А. В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
Судаков может стать одноклубником Зинченко

8Б. Уже 4-й кандидат. Титулованный клуб Европы хочет подписать вингера Шахтера
Алексей Кащук заинтересовал швейцарский «Базель»

9. Игрок Шахтера удален с поля. Марокко разгромило Танзанию на Кубке Африки
Новатус Мироши вышел в основе у Танзании и получил две желтых карточки

10А. Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы
Полномасштабная агрессия россии вынудила приазовцев де-факто закрыть клуб. Верим, что временно

10Б. Турбо Тимо вернулся в АПЛ: второй шанс для Вернера выйти на новый уровень
Оцениваем перспективы немца в новом клубе

По теме:
Увольнение Моуриньо, Гармаш расторг контракт, VAR приостановят?
Месси получил приз от ФИФА, 4 украинки прошли 1-й раунд АО, Лунин или Кепа
Лунин – триумфатор, Довбик и Цыганков оступились, Миколенко разбили голову
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Футбол | 17 января 2024, 12:34 9
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала

Украинский страж ворот хочет остаться в Мадриде

Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Теннис | 17 января 2024, 14:55 55
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open

Марта в трёх сетах выиграла у Элизе Мертенс в 1/32 финала австралийского мейджора

Крутых сенсационно уступил 313-й ракетке на челленджере в Аргентине
Теннис | 18.01.2024, 04:10
Крутых сенсационно уступил 313-й ракетке на челленджере в Аргентине
Крутых сенсационно уступил 313-й ракетке на челленджере в Аргентине
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Футбол | 18.01.2024, 07:01
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
Футбол | 17.01.2024, 13:58
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
16.01.2024, 19:41 5
Футбол
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 15
Футбол
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
17.01.2024, 14:14 8
Теннис
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
16.01.2024, 15:55
Теннис
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
16.01.2024, 14:18
Бокс
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 22
Футбол
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
16.01.2024, 14:24 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем