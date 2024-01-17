Англия17 января 2024, 22:49 |
1613
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Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб
Украинцем заинтересовал «Челси»
17 января 2024, 22:49 |
1613
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У 24-летнего вратаря «Реала» Андрея Лунина летом будет много вариантов продолжения карьеры.
По информации Todo Fichajes, лондонский «Челси» следит за украинским голкипером. Даже несмотря на то, что Кепа Аррисабалага, скорее всего, вернется в команду с аренды, «синие» хотят приобрести Лунина летом. В такой ситуации Кепа будет сразу продан, а Андрей составит конкуренцию Роберту Санчесу за место первого номера команды.
Ранее сообщалось, что Лунин заинтересовал «Баварию» и может стать преемником Мануэля Нойера.
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Комментарии 3
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да Кепа его может возненавидеть
Ск ж можно)
Вони з пудриком обісрались, тепер через ту нікчему не скоро українця куплять....
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