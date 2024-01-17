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  4. Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб
Англия
17 января 2024, 22:49 |
1613
3

Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб

Украинцем заинтересовал «Челси»

17 января 2024, 22:49 |
1613
3
Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

У 24-летнего вратаря «Реала» Андрея Лунина летом будет много вариантов продолжения карьеры.

По информации Todo Fichajes, лондонский «Челси» следит за украинским голкипером. Даже несмотря на то, что Кепа Аррисабалага, скорее всего, вернется в команду с аренды, «синие» хотят приобрести Лунина летом. В такой ситуации Кепа будет сразу продан, а Андрей составит конкуренцию Роберту Санчесу за место первого номера команды.

Ранее сообщалось, что Лунин заинтересовал «Баварию» и может стать преемником Мануэля Нойера.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Todofichajes.com
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Комментарии 3
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Gargantua
да Кепа его может возненавидеть
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+1
Alex T
Ск ж можно)
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0
Андрій Шевченко
Вони з пудриком обісрались, тепер через ту нікчему не скоро українця куплять....
Ответить
-1
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