Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть команду летом 2024 года.

По информации Okdiario, к украинскому вратарю проявляет интерес немецкий гранд «Бавария», которая ищет преемника 37-летнему Мануэлю Нойеру. Сообщается, что мюнхенцы хотят видеть Андрея в своем составе уже в следующем сезоне.

Украинский вратарь поражает своей игрой в футболке «галактикос». В этом сезоне Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 11 матчей, пропустил 7 голов и 5 раз сохранил ворота на замке.

Ранее стало известно, что Лунин будет защищать ворота «Реала» в следующем матче против «Атлетико» в Кубке Испании, который состоится 18 января.