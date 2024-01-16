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Германия
16 января 2024, 10:23 | Обновлено 16 января 2024, 10:25
388
1

Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде

Андрей может перебраться в Бундеслигу

16 января 2024, 10:23 | Обновлено 16 января 2024, 10:25
388
1
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть команду летом 2024 года.

По информации Okdiario, к украинскому вратарю проявляет интерес немецкий гранд «Бавария», которая ищет преемника 37-летнему Мануэлю Нойеру. Сообщается, что мюнхенцы хотят видеть Андрея в своем составе уже в следующем сезоне.

Украинский вратарь поражает своей игрой в футболке «галактикос». В этом сезоне Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 11 матчей, пропустил 7 голов и 5 раз сохранил ворота на замке.

Ранее стало известно, что Лунин будет защищать ворота «Реала» в следующем матче против «Атлетико» в Кубке Испании, который состоится 18 января.

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Мануэль Нойер Бавария Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Бундеслиги Реал Мадрид
Источник OK Diario
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Vitason
Гарний варіант,якщо Анчелоті не змінить свого ставлення до Луніна,йому варто перейти в Баварію,якщо дійсно Баварія хоче бачити його першим номером команди!
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