Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Андрей может перебраться в Бундеслигу
24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть команду летом 2024 года.
По информации Okdiario, к украинскому вратарю проявляет интерес немецкий гранд «Бавария», которая ищет преемника 37-летнему Мануэлю Нойеру. Сообщается, что мюнхенцы хотят видеть Андрея в своем составе уже в следующем сезоне.
Украинский вратарь поражает своей игрой в футболке «галактикос». В этом сезоне Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 11 матчей, пропустил 7 голов и 5 раз сохранил ворота на замке.
Ранее стало известно, что Лунин будет защищать ворота «Реала» в следующем матче против «Атлетико» в Кубке Испании, который состоится 18 января.
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