Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Наставник «львов» опроверг эту информацию
Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич отреагировал на информацию о запрете львовской команде выезжать за границу.
«Я такого не слышал. Кто вообще такое написал? Сейчас команда собирается, и мы будем готовиться к первому сбору, который пройдет во Львове с 22 января по 9 февраля, а где проводить второй сбор – будем уже решать. Это все, что я могу сейчас сказать.
Если клубам УПЛ можно ехать на заграничные сборы, то чем Первая лига хуже? Я надеюсь, что у нас трезвые политики, по крайней мере, до сегодняшнего дня я в этом не сомневался», – рассказал Маркевич.
Наставник «Карпат» также опроверг информацию, что Андрей Русол перейдет в селекционный отдел команды.
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