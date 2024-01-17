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  4. Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Украина. Первая лига
17 января 2024, 19:46 |
1387
4

Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу

Наставник «львов» опроверг эту информацию

17 января 2024, 19:46 |
1387
4
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич отреагировал на информацию о запрете львовской команде выезжать за границу.

«Я такого не слышал. Кто вообще такое написал? Сейчас команда собирается, и мы будем готовиться к первому сбору, который пройдет во Львове с 22 января по 9 февраля, а где проводить второй сбор – будем уже решать. Это все, что я могу сейчас сказать.

Если клубам УПЛ можно ехать на заграничные сборы, то чем Первая лига хуже? Я надеюсь, что у нас трезвые политики, по крайней мере, до сегодняшнего дня я в этом не сомневался», – рассказал Маркевич.

Наставник «Карпат» также опроверг информацию, что Андрей Русол перейдет в селекционный отдел команды.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 4
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turist86
Чому тоді Маркевич запланував збори посеред зими у Львові. За умови, що є гроші на поїздку у теплу країну?
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0
Александр
На этом сайте всегда одна ложь .Непроверенная информация .пишут что в голову взбредет .Сначала пишут русол из Днепоа перешел в Карпаты .а через час идет спростування 
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