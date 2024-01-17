Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич отреагировал на информацию о запрете львовской команде выезжать за границу.

«Я такого не слышал. Кто вообще такое написал? Сейчас команда собирается, и мы будем готовиться к первому сбору, который пройдет во Львове с 22 января по 9 февраля, а где проводить второй сбор – будем уже решать. Это все, что я могу сейчас сказать.

Если клубам УПЛ можно ехать на заграничные сборы, то чем Первая лига хуже? Я надеюсь, что у нас трезвые политики, по крайней мере, до сегодняшнего дня я в этом не сомневался», – рассказал Маркевич.

Наставник «Карпат» также опроверг информацию, что Андрей Русол перейдет в селекционный отдел команды.