Источник: Русол покинет Днепр-1. Назван новый клуб функционера

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол покинет свой нынешний клуб и перейдет в «Карпаты», сообщает Tribuna.

В клубе из Львова функционер будет отвечать за трансферную политику.

Отмечается, до дата перехода остается неизвестной, но между клубами уже есть договоренности. Также, по информации источника, вместе с Русолом в «Карпаты» перейдут несколько членов административного штаба «Днепра-1».

Ранее в «Днепре-1» жестко раскритиковали инсайд Игоря Бурбаса о переходе Андрея Русола в житомирское «Полесье».