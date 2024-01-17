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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 17:21 | Обновлено 17 января 2024, 17:22
2566
4

Источник: Русол покинет Днепр-1. Назван новый клуб функционера

Исполнительный директор днепрян будет отвечать за трансферную политику львовских «Карпат»

17 января 2024, 17:21 | Обновлено 17 января 2024, 17:22
2566
4
Источник: Русол покинет Днепр-1. Назван новый клуб функционера
СК Днепр-1. Андрей Русол

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол покинет свой нынешний клуб и перейдет в «Карпаты», сообщает Tribuna.

В клубе из Львова функционер будет отвечать за трансферную политику.

Отмечается, до дата перехода остается неизвестной, но между клубами уже есть договоренности. Также, по информации источника, вместе с Русолом в «Карпаты» перейдут несколько членов административного штаба «Днепра-1».

Ранее в «Днепре-1» жестко раскритиковали инсайд Игоря Бурбаса о переходе Андрея Русола в житомирское «Полесье».

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Андрей Русол Днепр-1 Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Источник Трибуна
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Комментарии 4
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Pavel_i_CO
СпортЮА, ви новини взагалі моніторите? Вже було спростування цього вкиду, так само як після бурбасятського відправлення Русола в Полісся. Всі прекрасно розуміють з якої іржавої дупи ростуть ноги у цих фейків
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+3
Vitaliy Shevchenko
Скоро утворится СК-Дніпро 2, так і живемо... До речі, якщо дотягнуть до топ-5, в ЧУ, на стадії кваліфікації до ЛЄ,ЛК, нас знову чекає мінус один клуб, та виліт від умовного Фк.Чукарчики.
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-1
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AK.228
Побігли пацюки з корабля 
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-3
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