Источник: Русол покинет Днепр-1. Назван новый клуб функционера
Исполнительный директор днепрян будет отвечать за трансферную политику львовских «Карпат»
Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол покинет свой нынешний клуб и перейдет в «Карпаты», сообщает Tribuna.
В клубе из Львова функционер будет отвечать за трансферную политику.
Отмечается, до дата перехода остается неизвестной, но между клубами уже есть договоренности. Также, по информации источника, вместе с Русолом в «Карпаты» перейдут несколько членов административного штаба «Днепра-1».
Ранее в «Днепре-1» жестко раскритиковали инсайд Игоря Бурбаса о переходе Андрея Русола в житомирское «Полесье».
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