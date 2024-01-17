Реал может расстаться с Луниным и Кепой. Все зависит от Куртуа
Оба вратаря могут стать ненужными «сливочным»
24-летний вратарь Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».
По информации Cadena Ser, мадридский «Реал» рассматривает уход Лунина и Кепы Аррисабалаги после восстановления травмированного Тибо Куртуа. Сообщается, что все зависит от бельгийского вратаря и если он наберет свою прежнюю форму, то «Реал» будет искать нового резервного голкипера, ведь Лунин и Кепа вряд ли согласятся выполнять такую роль.
В этом сезоне Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 11 матчей, пропустил 7 голов и пять раз сохранил ворота на замке.
Ранее сообщалось, что Лунин не прочь продлить контракт с «Реалом» и ждет предложения от клуба.
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