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Испания
17 января 2024, 18:37 | Обновлено 17 января 2024, 18:46
383
1

Реал может расстаться с Луниным и Кепой. Все зависит от Куртуа

Оба вратаря могут стать ненужными «сливочным»

17 января 2024, 18:37 | Обновлено 17 января 2024, 18:46
383
1
Реал может расстаться с Луниным и Кепой. Все зависит от Куртуа
AS. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

24-летний вратарь Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации Cadena Ser, мадридский «Реал» рассматривает уход Лунина и Кепы Аррисабалаги после восстановления травмированного Тибо Куртуа. Сообщается, что все зависит от бельгийского вратаря и если он наберет свою прежнюю форму, то «Реал» будет искать нового резервного голкипера, ведь Лунин и Кепа вряд ли согласятся выполнять такую роль.

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 11 матчей, пропустил 7 голов и пять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Лунин не прочь продлить контракт с «Реалом» и ждет предложения от клуба.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Cadena Ser
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