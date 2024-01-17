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  4. Уже 4-й кандидат. Титулованный клуб Европы хочет подписать вингера Шахтера
Украина. Премьер лига
17 января 2024, 08:31 |
1998
0

Уже 4-й кандидат. Титулованный клуб Европы хочет подписать вингера Шахтера

Алексей Кащук заинтересовал швейцарский «Базель»

17 января 2024, 08:31 |
1998
0
Уже 4-й кандидат. Титулованный клуб Европы хочет подписать вингера Шахтера
Instagram. Алексей Кащук

20-кратный чемпион Швейцарии, 13-кратный обладатель Кубка Швейцарии, полуфиналист ЛК 2022/23 и полуфиналист ЛЕ 2012/13 «Базель» хочет подписать 23-летнего украинского вингера из донецкого «Шахтера» Алексея Кащука.

Об этом сообщает паблик Legioners.ua. По информации источника, «бебби» уже выходили на связь с футболистом.

«Базель» стал уже 4-м кандидатом на подписания Алексея. Ранее сообщалось об интересе ПАОКа, «Нефтчи» и «Хайдука».

Сам Кащук прокомментировал ситуацию о своем трансфера:

«Ведутся переговоры, разные клубы проявляют интерес, я открыт к предложениям и готов рассмотреть все варианты. Но посмотрим, как все будет, пока ничего конкретного сказать не могу.

Кащук провел в этом сезоне УПЛ за «Шахтер» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с «горняками» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Алексея в 2.5 миллиона евро.

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Алексей Кащук Базель Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Legioners.ua
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