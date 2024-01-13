Трансфер близок. Игрок Шахтера может усилить европейский клуб

23-летний вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По информации греческого издания Sport24, «ПАОК» приблизился к завершающей стадии переговоров с «Шахтером» по трансферу Кащука и игрок в ближайшее время может присоединиться к греческому клубу.

Сам Кащук прокомментировал ситуацию о своем трансфера: «Ведутся переговоры, разные клубы проявляют интерес, я открыт к предложениям и готов рассмотреть все варианты. Но посмотрим, как все будет, пока ничего конкретного сказать не могу.

Ранее сообщалось, что на Кащука также претендуют «Нефтчи» и «Хайдук».