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  4. Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 20:31 |
899
3

Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата

Алексей Кащук может зимой сменить команду

12 января 2024, 20:31 |
899
3
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

23-летний вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По информации хорватского издания Index.hr, к Кащуку уже давно проявляет интерес действующий лидер хорватского чемпионата «Хайдук», который интересовался игроком летом, а сейчас активизировал свои попытки подписать украинца.

Препятствием хорватам подписать игрока может стать азербайджанский «Нефтчи», который предложил Кащуку солидный контракт. Сам игрок задумался о переезде в Азербайджан.

Сообщается, что «Хайдук» хочет приобрести Алексея именно зимой, несмотря на то, что у украинца закончится контракт в конце сезона. Хорваты могут заплатить за Кащука символическую сумму или подписать его бесплатно, предложив «Шахтеру» процент от его будущей продажи.

Кащук провел в этом сезоне УПЛ за «Шахтер» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Ман Юнайтед» будет помогать Марино Пушичу в «Шахтере».

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Источник Index.hr
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Андрей Шевченко
Лідер європейського чемпіонату ))) Хоч Санта Колома теж лідер європейського чемпіонату
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0
Gargantua
кого за последнее время продал Хайдук за большие деньги?
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0
avk2307
Я здивований, що його відкинули з основи. 
Поїде в Баку я думаю, там він вже все знає і там легше адаптуватися
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0
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