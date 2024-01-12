Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Алексей Кащук может зимой сменить команду
23-летний вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
По информации хорватского издания Index.hr, к Кащуку уже давно проявляет интерес действующий лидер хорватского чемпионата «Хайдук», который интересовался игроком летом, а сейчас активизировал свои попытки подписать украинца.
Препятствием хорватам подписать игрока может стать азербайджанский «Нефтчи», который предложил Кащуку солидный контракт. Сам игрок задумался о переезде в Азербайджан.
Сообщается, что «Хайдук» хочет приобрести Алексея именно зимой, несмотря на то, что у украинца закончится контракт в конце сезона. Хорваты могут заплатить за Кащука символическую сумму или подписать его бесплатно, предложив «Шахтеру» процент от его будущей продажи.
Кащук провел в этом сезоне УПЛ за «Шахтер» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Ман Юнайтед» будет помогать Марино Пушичу в «Шахтере».
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