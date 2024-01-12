Украина. Премьер лига12 января 2024, 16:26 |
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Экс-голкипер Ман Юнайтед будет помогать Марино Пушичу в Шахтере
Раймонд ван дер Гау войдет в тренерский штаб «горняков»
12 января 2024, 16:26 |
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» Раймонд ван дер Гау будет работать в донецком «Шахтере».
По информации Gelderlander, Ван дер Гау покинет «Витесс», в котором он тренировал вратарей, и присоединится к донецкому «Шахтеру», где войдет в тренерский штаб наставника «горняков» Марино Пушича.
Раймонд Ван дер Гау занимается тренерской деятельностью с 2007 года. Ранее он был тренером голкиперов в английском «Сандерленде» и нидерландском «ПСВ».
Ранее Марино Пушич рассказал о трансферных планах «Шахтера».
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