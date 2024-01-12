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  4. Экс-голкипер Ман Юнайтед будет помогать Марино Пушичу в Шахтере
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 16:26 |
2380
0

Экс-голкипер Ман Юнайтед будет помогать Марино Пушичу в Шахтере

Раймонд ван дер Гау войдет в тренерский штаб «горняков»

12 января 2024, 16:26 |
2380
0
Экс-голкипер Ман Юнайтед будет помогать Марино Пушичу в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Раймонд ван дер Гау

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» Раймонд ван дер Гау будет работать в донецком «Шахтере».

По информации Gelderlander, Ван дер Гау покинет «Витесс», в котором он тренировал вратарей, и присоединится к донецкому «Шахтеру», где войдет в тренерский штаб наставника «горняков» Марино Пушича.

Раймонд Ван дер Гау занимается тренерской деятельностью с 2007 года. Ранее он был тренером голкиперов в английском «Сандерленде» и нидерландском «ПСВ».

Ранее Марино Пушич рассказал о трансферных планах «Шахтера».

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Марино Пушич Шахтер Донецк Витесс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Источник De Gelderlander
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