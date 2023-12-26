ЛЧ поможет. Пушич рассказал о трансферных планах Шахтера

Наставник «Шахтера» Марино Пушич надеется, что успешные выступления в еврокубках помогут команде привлекать новых игроков, несмотря на войну в Украине.

«Как и каждая команда, каждый клуб, мы хотим как можно лучше развиваться, чтобы добиться высокого уровня. Иногда для этого нужна свежая кровь, некоторые характеристики, дополнительные качества. Если мы сделаем какие-то шаги на трансферном рынке, то это потому, что хотим иметь особые качества к тем, что уже есть. Это очень важно».

«Есть несколько недель, мы над этим работаем. Надеюсь, удастся сделать так, чтобы наша команда стала еще сильнее. Еще не знаю деталей, но надеюсь, что мы сделаем следующий шаг для нашего развития – благодаря не только текущей работе, но и трансферам. Подчеркну, что для нас это нелегко из-за ситуации в стране, ее нынешнего восприятия людьми, поэтому клубу трудно как найти игроков, так и поощрить переезд. Надеюсь, мы сделаем следующий шаг, чтобы привлечь футболистов, наблюдавших за нами в Лиге чемпионов, которые видели, как мы играем, что мы сможем добиться успеха».

«Возможно, это сыграло бы значительную роль в том, чтобы футболисты согласились присоединиться к «Шахтеру». Повторюсь, клубу и нам нелегко, но мы делаем все возможное, чтобы сделать нашу команду сильнее», – сказал Пушич.

В феврале команда продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с «Марселем».