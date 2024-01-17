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  4. Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы
Украина. Премьер лига
17 января 2024, 12:24 |
417
0

Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы

Полномасштабная агрессия россии вынудила приазовцев де-факто закрыть клуб. Верим, что временно

17 января 2024, 12:24 |
417
0
Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы
ФК Мариуполь

Ровно два года назад, 17 января 2022-го, футбольный клуб «Мариуполь», вернулся к работе после привычных для украинской Премьер-лиги нескольких недель зимнего отдыха. Сперва футболисты приазовцев на родной земле прошли медицинский осмотр, а затем отправились в Турцию для проведения тренировочных сборов и спаррингов. Вернуться в Украину для участия во второй части сезона-2021/22 в рамках УПЛ «Мариуполю» уже не удалось – 24 февраля россия начала жестокое и ничем не спровоцированное военное вторжение на суверенную территорию Украины, из-за чего футбол, как и многое, в нашей стране отошел на задний план.

Футбольный клуб «Мариуполь» вскоре принял решение предоставить статус свободных агентов всем своим игрокам, а сам временно приостановил деятельность. Некоторые экс-футболисты приазовцев приняли решение выехать в зарубежные чемпионаты, причем порой в абсолютно не соответствующие их реальному уровню лиги, другие – остались в Украине, и вскоре помогли вернуться нашему футболу к жизни, пусть уже и совсем иной, чем та, которая была до 24 февраля 2022-го.

Сегодня мы предлагаем вам проследить, как сложились карьеры игроков основной обоймы того состава «Мариуполя», который так и не вернулся в украинскую Премьер-лигу после зимней паузы сезона-2021/22. В качестве критерия, которым мы отделим основных игроков от резервистов и тех, кто и вовсе играл крайне эпизодически, возьмем количество минут, проведенных на поле – более 400.

Богдан Вьюнник

Показатели в УПЛ-2021/22: 433 минуты, 11 матчей, 1 гол, 1 ассист
Нынешний клуб: «Шахтер»

ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

«Мариуполь» арендовал центрфорварда Богдана Вьюнника у «Шахтера» летом 2021 года. В стане приазовцев молодой нападающий не успел закрепится в основе и стать безоговорочно ключевым исполнителем, зато Остап Маркевич достаточно регулярно использовал Вьюнника в системе ротации. В итоге к зимней паузе Богдан провел 11 матчей в чемпионате, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. В апреле 2022 года Вьюнник на правах аренды из «Шахтера» перешел в швейцарский «Цюрих», а после выступал в Австрии за «Грацер».

Летом минувшего года Вьюнник вернулся в «Шахтер», но в стане «горняков» не имеет постоянной игровой практики, а потому неудивительно, что сейчас вокруг Богдана множество слухов – в частности, в его услугах якобы заинтересованы «Днепр-1», «Лехия» и «Янг Бойз».

Сергей Чоботенко

Показатели в УПЛ-2021/22: 450 минут, 5 матчей
Нынешний клуб: «Полесье»

ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Сергей Чоботенко являлся ключевым центрбеком для «Мариуполя», но в конце августа 2021 года футболист получил тяжелую травму, и надолго вылетел из игры. Вернуться на поле Сергей должен был уже в весенней части сезона-2021/22, которая в УПЛ была отменена из-за начавшейся полномасштабной фазы войны с россией. Летом 2022-го Чоботенко перешел в «Колос», где провел один сезон, а затем на правах свободного агента перебрался в амбициозное «Полесье».

В команде из Житомира Чоботенко в текущий момент также является безоговорочным игроком основного состава.

Никита Петерман

Показатели в УПЛ-2021/22: 521 минута, 13 матчей, 1 ассист
Нынешний клуб: «Туран» (Казахстан)

ФК Мариуполь. Никита Петерман

Опорный полузащитник Никита Петерман является воспитанником академии «Мариуполя», в котором и получил возможность в двадцать с небольшим лет дебютировать на уровне украинской Премьер-лиги. В команде Остапа Маркевича Петерман был футболистом основной обоймы, чередуя выходы на поле в стартовом составе с попытками усилить игру приазовцев со скамейки запасных. В апреле 2022-го Петерман временно подался в Польшу, где выступал за низшелиговую команду «Заглембе» Сосновец, после чего в Украину так и не вернулся.

Летом 2022 года Петерман уехал в Албанию, где защищал цвета «Лачи», а с февраля минувшего года является футболистом казахстанского «Турана».

Никита Турбаевский

Показатели в УПЛ-2021/22: 540 минут, 6 матчей, 15 пропущенных мячей
Нынешний клуб: «Заря»

ФК Заря. Никита Турбаевский

В «Мариуполе» молодой вратарь Никита Турбаевский был одним из многих, кто защищал цвета приазовцев на правах аренды из «Шахтера». В стане «горняков» рослый голкипер шанса в первой команде так и не получил, а вот в «Мариуполе» ему дали возможность дебютировать в УПЛ, хотя в первых своих поединках на таком уровне Никита пропустил уж слишком много. Весной 2022 года Турбаевский на правах аренды отбыл в загребскую «Локомотиву», где выступал за юношескую команду, а затем вернулся в Украину.

С сентября 2022-го Турбаевский является полноценным игроком «Зари», причем в луганской команде смотрелся весьма неплохо в текущем розыгрыше Лиги конференций, хотя многие его партнеры в этом турнире сыграли значительно ниже собственных возможностей.

Денис Шостак

Показатели в УПЛ-2021/22: 621 минута, 13 матчей
Нынешний клуб: «Александрия»

ФК Мариуполь. Денис Шостак

Атакующий полузащитник Денис Шостак также присоединился к «Мариуполю» летом 2021 года на правах аренды из «Шахтера». Успев сыграть 13 матчей в УПЛ, но так и не сумев отличиться в них результативными действиями, весной 2022-го Шостак был вынужден досрочно вернуться в стан «горняков», с которыми под руководством Роберто Де Дзерби проводил тренировки и благотворительные матчи в поддержку Украины. Летом 2022 года Денис уехал в аренду в «Эшторил», но в Португалии выступал только за резервную команду клуба.

Летом минувшего года Шостак на полноценной основе перешел в «Александрию», где в настоящий момент является футболистом ротации.

Олег Очеретько

Показатели в УПЛ-2021/22: 653 минуты, 10 матчей
Нынешний клуб: «Шахтер»

ФК Шахтер. Олег Очеретько

Олег Очеретько выступал за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтера» еще с лета 2020 года. В стане приазовцев молодой атакующий полузащитник успел показать достаточно высокий, по меркам украинской Премьер-лиги, уровень потенциала, вследствие чего после ухода из «Мариуполя» Очеретько вернулся в «Шахтер», где получал стабильную игровую практику у Игора Йовичевича, являясь футболистом ближайшего резерва.

При Патрике ван Леувене и Марино Пушиче количество игрового времени Очеретько в «Шахтере» значительно снизилось, и сейчас в СМИ циркулируют слухи о возможном уходе Олега в зимнее трансферное окно в «Днепр-1».

Андрей Кулаков

Показатели в УПЛ-2021/22: 860 минут, 11 матчей, 6 голов
Нынешний клуб: «Александрия»

Андрей Кулаков выступал за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтера» еще с лета 2019 года, однако лишь с приходом на тренерский мостик приазовцев Остапа Маркевича нападающему удалось проявить свой бомбардирский потенциал. В 11 матчах УПЛ-2021/22 Кулаков забил 6 мячей, и являлся лучшим голеадором своей команды после первой половины сезона. В марте 2022-го Андрей на правах аренды перешел в турецкий «Тузласпор», где проявить себя не сумел, и вскоре вернулся на родину.

В первой команде «Шахтера» Кулаков возможности сыграть так и не получил, и в феврале минувшего года перешел в «Александрию», где играет довольно регулярно, однако пока не демонстрирует такой же результативности, как у Маркевича-младшего в «Мариуполе».

Александр Драмбаев

Показатели в УПЛ-2021/22: 879 минут, 14 матчей, 1 ассист
Нынешний клуб: «Осиек» (Хорватия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Драмбаев (справа)

Фланговый защитник Александр Драмбаев был арендовал «Мариуполем» у «Шахтера» в начале 2021 года. Успел провести за приазовцев в общей сложности 25 официальных матчей, а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны сперва вернулся в стан «горняков», но в первой команде места для него тренеры и менеджеры «Шахтера» не увидели. Минувший сезон Драмбаев на правах аренды провел в Бельгии за «Зюлте-Варегем», где играл довольно регулярно. Этот клуб хотел бы оставить украинца у себя и в дальнейшем, однако вылет из элитарного дивизиона не позволил «Зюлте-Варегему» найти необходимую сумму на выкуп Драмбаева у «горняков».

В итоге летом 2023-го Драмбаев вновь на правах аренды ушел в хорватский «Осиек». Там украинский фулбек является игроком основной обоймы, но в прессе уже активно циркулируют слухи, что Александр в январе может сменить клуб. Интерес к нему якобы проявляет «Заря», а также неназванные клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши.

Максим Чех

Показатели в УПЛ-2021/22: 940 минут, 11 матчей
Нынешний клуб: «Карпаты»

Опорный полузащитник Максим Чех был одним из важнейших исполнителей в «Мариуполе» у Остапа Маркевича. Причем за приазовцев хавбек выступал еще с лета 2019 года, а всего успел сыграть за эту команду 60 поединков, в которых отличился 1 забитым мячом, а еще получил 15 желтых и 1 красную карточки. После фактического закрытия «Мариуполя» Чех вернулся в «Шахтер», но лишь для того, чтобы летом 2022-го уйти в аренду в «Сабаил». За год в Азербайджане украинец проявил себя очень пристойно, и у «Шахтера», по слухам, был ряд предложений по Чеху из-за рубежа. Также рассматривалась возможность, при которой Максим останется в первой команде «горняков» и попробует создать конкуренцию Тарасу Степаненко.

Однако летом минувшего года Чех ушел в амбициозные «Карпаты», которые ставят перед собой задачу выиграть сезон-2023/24 в Первой лиге и вернуться после затянувшейся паузы в элиту украинского футбола.

Алексей Кащук

Показатели в УПЛ-2021/22: 998 минут, 15 матчей, 4 гола, 2 ассиста
Нынешний клуб: «Шахтер»

ФК Шахтер. Алексей Кащук

История вингера Алексея Кащука в чем-то схожа с той, которую мы выше уже рассказывали в аспекте Максима Чеха. Кащук также перешел в «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтера» еще в 2019 году, и за это время успел стать одним из лидеров приазовской команды. После прекращения деятельности «Мариуполем» Кащук оказался не востребован в «Шахтере» и был отпущен в аренду в Азербайджан – в «Сабах», где проявил себя просто великолепно.

Последнее обстоятельство позволило Кащуку вернуться в «Шахтер», где он все-таки так и не сумел вписаться сперва в игровые концепции Патрика ван Леувена, а теперь, очевидно, и Марино Пушича. Неслучайно в СМИ ходят слухи, что вскоре Алексей может покинуть «Шахтер» и перейти то ли в «Хайдук», то ли в ПАОК, то ли еще в какой-то клуб, где ему дадут больше возможностей проявить себя, чем в стане «оранжево-черных».

Кирилл Меличенко

Показатели в УПЛ-2021/22: 1023 минуты, 12 матчей
Нынешний клуб: «Динамо» Дрезден (Германия)

Правый защитник Кирилл Меличенко перешел в «Мариуполь» в начале 2021 года на правах свободного агента из «Шахтера». В команде Остапа Маркевича это был основной исполнитель, причем демонстрировавший весьма приятный прогресс. Однако после начала полномасштабной войны с россией Меличенко в статусе беженца оказался в Германии, где поддерживал форму в дрезденском «Динамо».

Летом 2022 года руководство «Динамо» Дрезден приняло решение о целесообразности полноценного трансфера Меличенко. По неофициальной информации, за Кирилла немцы даже заплатили около 100 тысяч евро, оформив с Кириллом двухлетнее трудовое соглашение. Увы, в нынешнем сезоне Меличенко за «Динамо» пока так и не провел ни единого матча, так как продолжает залечивать последствия травмы колена, полученной еще в начале весны 2023-го.

Дмитрий Мишнев

Показатели в УПЛ-2021/22: 1299 минут, 15 матчей, 2 гола, 1 ассист
Нынешний клуб: «Заря»

ФК Заря. Дмитрий Мишнев (№ 9)

Дмитрий Мишнев является воспитанником и легендой современного «Мариуполя». За эту команду хавбек выступал с самого начала профессиональной карьеры, и провел 233 матча (17 голов, 25 ассистов). Не исключено, что Мишнев так и остался бы для приазовцев one-club man’ом, если бы не начало полномасштабной войны с россией…

Летом 2022 года Мишнев на правах свободного агента перешел в «Зарю», где выступает и по нынешний момент. Интересно, что слухи о возможном переезде Дмитрия в луганскую команду начали ходить в украинских СМИ еще в начале февраля 2022-го, однако тогда они ни во что так и не воплотились.

Дмитрий Топалов

Показатели в УПЛ-2021/22: 1304 минуты, 17 матчей, 3 гола, 3 ассиста
Нынешний клуб: «Шахтер»

Воспитанник академии «Шахтера» Дмитрий Топалов выступал за «Мариуполь» на правах аренды с лета 2019 года. В стане приазовцев он быстро превратился в ключевого исполнителя, являясь таковым как при Александре Бабиче, так и при Остапе Маркевиче. В «Мариуполе» Топалов действовал преимущественно на левом фланге атаки – в качестве вингера. После вынужденного и преждевременного отъезда из стана приазовцев Топалов вернулся в «Шахтер», где его перевели на левый фланг обороны.

В настоящий момент Топалов продолжает оставаться в стане «горняков», являясь таким себе резервистом-универсалом, способным закрыть сразу несколько позиций. Впрочем, серьезных карьерных перспектив в «Шахтере» у Топалова нет, и не исключено, что вскоре Дмитрий все-таки решится на полноценный трансфер в другой клуб. По крайней мере, полгода назад ходили слухи, что футболиста среди своих подопечных очень хочет видеть главный тренер «Александрии» Руслан Ротань.

Петр Стасюк

Показатели в УПЛ-2021/22: 1530 минут, 17 матчей, 2 ассиста
Нынешний клуб: ЛНЗ

ФК ЛНЗ. Петр Стасюк (№ 95)

Фланговый защитник Петр Стасюк был единственным игроком «Мариуполя» в сезоне-2021/22 УПЛ, который к зимней паузе подошел со 100%-ным показателем проведенного на поле игрового времени. Фулбек выступал за приазовцев еще с лета 2020 года, причем имел полноценный контракт с клубом, перейдя туда на правах свободного агента из «Миная». Но летом 2022-го Стасюк уехал в Азербайджан, где один сезон весьма плодотворно провел в «Сабаиле», а затем все-таки вернулся в Украину.

В настоящий момент Петр Стасюк является одним из ключевых игроков новичка УПЛ – черкасского ЛНЗ, имеющего серьезные амбиции и, по слухам, весьма неплохое финансирование.

P.S. Одним из тех, про кого стоит упомянуть в рамках данного материала является также экс-хавбек «Мариуполя» Родион Плакса (136 минут в рамках двух поединков за приазовцев в УПЛ-2021/22). В марте 2022-го украинское футбольное сообщество узнало, что талантливый футболист длительное время не выходил на связь и фактически исчез, но вскоре, к счастью, Плакса нашелся и смог продолжить играть в футбол, причем делает это в Украине. Ныне 21-летний уроженец Угледара является игроком «Александрии», и в первой части текущего сезона провел 10 матчей в УПЛ, отличившись 2 забитыми мячами.

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статьи эксклюзив Мариуполь где они сейчас Богдан Вьюнник Сергей Чоботенко Никита Турбаевский Денис Шостак Олег Очеретько Андрей Кулаков Максим Чех
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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