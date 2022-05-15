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Украина. Премьер лига
15 мая 2022, 13:30 | Обновлено 15 мая 2022, 13:37
322
0

Не до футбола. Мариуполь не сыграет в следующем сезоне УПЛ

Клуб приостановил деятельность на неопределенное время

15 мая 2022, 13:30 | Обновлено 15 мая 2022, 13:37
322
0
Не до футбола. Мариуполь не сыграет в следующем сезоне УПЛ
ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич заявил, что клуб точно не будет играть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги.

«Я знаю, например, что «Мариуполь» не будет участвовать в следующем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, в этом году будет невозможно проводить финансирование команды.

Насколько я знаю, руководство решило взять паузу. Я не знаю, как будет дальше. Возможно, что-нибудь изменится. Контракты с футболистами на сегодня приостановлены», - сказал Маркевич.

Напомним, ранее вице-президент «Мариуполя» сообщил, что спортивная инфраструктура в городе полностью уничтожена.

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Источник FanDay
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