Андрей САНИН: «От базы Мариуполя ничего не осталось»

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин рассказал, где сейчас находятся воспитанники академии, а также поделился информацией о состоянии спортивной инфраструктуры в городе.

«Молодежной команде и воспитанникам нашей академии, как и всему персоналу, который оставался в Мариуполе, пришлось очень сложно. Но на сегодняшний день, мы уже четко знаем, что практически все наши воспитанники и футболисты молодежки в безопасности. Часть из них уже на подконтрольной Украине территории. К сожалению, часть осталась на неконтролируемой половине, но в относительно безопасных зонах. Но зато мы уверены, что они живы.

Мы также продолжаем устанавливать данные о судьбе персонала. О девяноста процентах из них знаем, что они живы. Находим их через социальные сети.

Уничтожено все, как и город. Все наши спортивные объекты пострадали от артиллерийских и бомбовых попаданий русских захватчиков. Сегодня мы собираем информацию, какой масштаб разрушений. Недавно наши ребята, находившиеся в Мариуполе, смогли прорваться. Прислали фото спортивного комплекса «Ильичевец» - он уничтожен. Вчера были коллеги в офисе, он тоже уничтожен. Устно передали информацию о нашей базе. От нее не осталось ничего совсем. Я понимаю, что мы все это потеряли. Надеюсь, когда победит Украина, а я в этом даже не сомневаюсь, страна получит и репарации, которые позволят отстроить совершенно новую инфраструктуру», - сказал Санин.