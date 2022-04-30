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Андрей САНИН: «От базы Мариуполя ничего не осталось»

В Мариуполе катастрофа

  • 30.04.2022 15:08
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Андрей САНИН: «От базы Мариуполя ничего не осталось»
© ФК Мариуполь. Андрей Санин

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин рассказал, где сейчас находятся воспитанники академии, а также поделился информацией о состоянии спортивной инфраструктуры в городе.

«Молодежной команде и воспитанникам нашей академии, как и всему персоналу, который оставался в Мариуполе, пришлось очень сложно. Но на сегодняшний день, мы уже четко знаем, что практически все наши воспитанники и футболисты молодежки в безопасности. Часть из них уже на подконтрольной Украине территории. К сожалению, часть осталась на неконтролируемой половине, но в относительно безопасных зонах. Но зато мы уверены, что они живы.

Мы также продолжаем устанавливать данные о судьбе персонала. О девяноста процентах из них знаем, что они живы. Находим их через социальные сети.

Уничтожено все, как и город. Все наши спортивные объекты пострадали от артиллерийских и бомбовых попаданий русских захватчиков. Сегодня мы собираем информацию, какой масштаб разрушений. Недавно наши ребята, находившиеся в Мариуполе, смогли прорваться. Прислали фото спортивного комплекса «Ильичевец» - он уничтожен. Вчера были коллеги в офисе, он тоже уничтожен. Устно передали информацию о нашей базе. От нее не осталось ничего совсем. Я понимаю, что мы все это потеряли. Надеюсь, когда победит Украина, а я в этом даже не сомневаюсь, страна получит и репарации, которые позволят отстроить совершенно новую инфраструктуру», - сказал Санин.

Источник — Футбол 1/2/3

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