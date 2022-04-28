Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Андрей САНИН: «Нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь»

Вице-президент «Мариуполя» опроверг слухи о прекращении существования клуба

  • 28.04.2022 11:26
  • 180 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей САНИН: «Нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь»
© ФК Мариуполь. Андрей Санин

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин опроверг слухи о том, что азовский клуб прекратил свое существование.
 
«За время своей карьеры в спортивном менеджменте я регулярно сталкивался с разными фейками, направленными против нашего клуба, и уже перестал обращать внимание на происки «доброжелателей». Но сейчас, когда наша страна героически борется против рашизма, создавать «измены» на пустом месте – это будет однозначно работать на нашего врага.
 
И я очень рассчитываю, что речь идет о вопиющей некомпетентности и банальной жажде трафика на скандале, а не об участии в ИПСО на стороне врага. А всем нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь, украинский Мариуполь жил, живет и будет жить в нашей прекрасной стране. И я не представляю наш город без футбола», – написал Санин в фейсбуке.

Источник — Facebook

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    andi Mir, 28.04.2022 11:55
    +1
    Нах кому зараз твій ФК треба? Пуп землі бл, краще думай про своїх земляків .
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности