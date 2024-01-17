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Англия
17 января 2024, 18:12 | Обновлено 17 января 2024, 18:29
292
0

Турбо Тимо вернулся в АПЛ: второй шанс для Вернера выйти на новый уровень

Оцениваем перспективы немца в новом клубе

17 января 2024, 18:12 | Обновлено 17 января 2024, 18:29
292
0
Турбо Тимо вернулся в АПЛ: второй шанс для Вернера выйти на новый уровень
Getty Images/Global Images Ukraine

Долгое время Тимо Вернер считался одним из самых перспективных, а потом и одним из самых лучших немецких футболистов. Он начал демонстрировать свой талант еще в Штутгарте, воспитанником которого является. Но по-настоящему о Вернере начали говорить после его перехода в РБ Лейпциг летом 2016 года. "Быки" заплатили за игрока 23 млн евро, и не пожалели. Уже в первом своем сезоне в новом клубе форвард забил 21 гол в Бундеслиге, что является его вторым лучшим показателем результативности в карьере.

Тимо провел в Лейпциге 4 года и ни разу не забивал менее 10-ти голов за сезон. В четвертом сезоне (2019/20) Вернер показал лучшую в карьере результативность, записав на свой счет 28 голов и 8 результативных передач в 34-х матчах Бундеслиги. Во всех четырех кампаниях немец был лучшим бомбардиром "быков". При этом Вернер отличался не только умением забивать. Он выделялся высокой скоростью, резкостью и хорошей силой удара, за что его прозвали Турбо Тимо. Это был идеальный нападающий для молодой команды, которая хотела заявить о себе не только в Германии, но и в Европе.

Вернер 4 года выступал на стабильно высоком уровне. Разумеется, такой игрок не мог остаться без внимания со стороны топ-клубов. Первым на Тимо обратил свой взор Ливерпуль. Главный тренер красных Юрген Клопп очень хотел подписать своего соотечественника летом 2020 года. Однако руководство отказало специалисту в его просьбе. В то время бушевала пандемия коронавируса, что повлияло на финансовые возможности многих клубов. Но Челси не входил в их число. Тогда же, летом 2020 года, синие провели мощную трансферную кампанию, подписав Кая Хаверца, Бена Чилуэлла, Эдуара Менди, Маланга Сарра, Хакима Зиеша и Вернера.

За форварда РБ Лейпциг Челси заплатил 53 млн евро. От игрока за такие деньги ожидали многого. И поначалу все было неплохо. Уже в первом матче Премьер-лиги Тимо отличился результативной передачей. В Лиге чемпионов форвард забил в двух поединках подряд, оформив дубль в матче против Ренна. Но потом у немца начались длительные серии без результативных действий в обоих турнирах. В итоге, за весь сезон нападающий забил только 6 мячей в АПЛ. На счету игрока также было 8 ассистов, что хоть немного могло оправдать его трансфер. Хотя, конечно, этого было мало, поскольку у "синих" оставались проблемы в атаке.

Второй сезон Вернера в Челси стал вовсе провальным. Тимо записал на свой счет только 4 гола и одну результативную передачу в 21-м матче Премьер-лиги. Немец начал по несколько раз подряд оставаться на скамейке запасных и даже не попадал в заявку на некоторые поединки. "Синим" по-прежнему нужен был качественный форвард, но на Вернера они уже не рассчитывали. Так летом 2022 года Тимо вернулся в Лейпциг. "Быки" подписали своего бывшего игрока за 20 млн евро. Ожидалось, что в хорошо знакомой обстановке футболист снова будет показывать лучшую версию себя. Но этого не произошло.

В первом сезоне после возвращения Вернер забил только 9 мячей в 27 матчах Бундеслиги. В первой половине нынешней кампании он записал на свой счет только 4 гола в чемпионате Германии. Оказалось, что немец вернулся не в такую уж и знакомую среду. Состав команды серьезно изменился, а возглавлял ее уже не Юлиан Нагельсманн, а Марко Розе, который отдавал предпочтение другим игрокам. В текущем сезоне Тимо потерял все: взрывоопасность, результативность, игровое время и место в сборной Германии.

Вернеру нужно было действовать. Вторая половина сезона в Лейпциге означала стагнацию и пролет мимо домашнего чемпионата Европы. Внезапно у Тимо появился вариант с Тоттенхэмом. "Шпорам" нужен был игрок в атакующую группу из-травм Ивана Перишича и Манора Соломона. Кроме того, лондонцы потеряли Сон Хын Мина, который отправился на Кубок Азии. Конечно, замена качественного корейца на увядающего немца не была равноценной. Но все уже и забыли, что одна из главных особенностей Вернера заключается в универсальности. Он может сыграть как на острие атаки, так и на одном из флангов.

Getty Images. Тимо Вернер

Тимо не является прямой заменой Сону. Но это дополнительная опция в атаке. У Вернера в последние годы большие проблемы с реализацией. Немцу до сих пор вспоминают многочисленные офсайды и удары выше ворот. Но он может не только наносить удары, но и создавать моменты для партнеров. Ранее Тимо отдавал приличное как для форварда количество результативных передач. Вернер дебютировал в матче против Манчестер Юнайтед на позиции левого вингера – и это принесло результат. Новичок Тоттенхэма отличился ассистом уже в первом матче. Да и в целом сыграл неплохо, что отметил и наставник шпор Ангелос Постекоглу.

Тимо необязательно играть на острие атаки, чтобы помогать команде. С Вернером и Бреннаном Джонсоном на флангах, а также с Ришарлисоном в центре атаки Тоттенхэм смотрится неплохо. "Шпорам" повезло, что бразилец начал вовремя забивать. На его счету голы в пяти из последних шести матчей АПЛ. С возвращением Джеймса Мэддисона и Сона атакующий потенциал лондонцев будет выглядеть еще лучше. Немец попал в хорошую команду к хорошему тренеру, что важно, поскольку Постекоглу сам хотел заполучить игрока в свой состав.

Вернер перешел в Тоттенхэм на идеальных для всех условиях – аренда с опцией выкупа. "Шпоры" ничем не рискуют, заполучив не самого успешного, но предельно мотивированного игрока, который хочет перезапустить карьеру. Для самого Тимо это тоже большой шанс напомнить всем о себе и вернуть место в сборной Германии. Одна из главных проблем немца в Челси, по его словам, заключалась в отношении тренера. Томас Тухель не очень тепло относится к своем подопечным, что подтверждают и источники из Баварии. Постекоглу в этом плане не такой. Для него важно, чтобы все игроки чувствовали себя в команде комфортно. Вернер отлично ладил с Нагельсманном, и результат был великолепным. Если немец попал к своему тренеру, Турбо Тимо может вернуться.

Текст: meta.ua/sport

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Источник Sport.ua
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