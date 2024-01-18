С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии
17 января состоялись переигровки 3-го раунда турнира
17 января состоялись переигровки матчей 1/32 финала Кубка Англии по футболу 2023/24, по итогам которых определились все участники 4-го раунда турнира.
«Эвертон» и Виталий Миколенко во втором поединке минимально обыграли «Кристал Пэлас» 1:0. В 1/16 финала Кубка «ириски» сыграют против «Лутон Таун».
«Брентфорд» с Егором Ярмолюком не сумел пройти «Вулверхэмптон», уступив 2:3 (первый матч завершился со счетом 1:1).
Еще 2 украинских легионера из АПЛ Михаил Мудрик и Илья Забарный сыграли встречи 1/32 финала 6-7 января.
«Челси» с Михаилом Мудриком уверенно переиграл «Престон» 4:0. Дальше у подопечных Маурисио Почеттино поединок против «Астон Виллы».
«Борнмут» и Илья Забарный с камбеком выиграли у КПР 3:2. В следующем раунде «вишни» сойдутся с «Суонси», за который выступает Николай Кухаревич.
«Арсенал» без Александра Зинченко проиграл «Ливерпулю» 0:2. «Скаузеры» в 1/16 финала проведут матч с «Норвичем».
«Сандерленд», за который выступает украинец Назарий Русин, прогнозируемо уступил «Ньюкаслу» 0:3.
Действующий обладатель Куба Англии «Манчестер Сити» в 3-м раунде разгромил «Хаддерсфилд» 5:0.
Матчи 1/16 финала Кубка Англии состоятся в период с 25 по 29 января 2024 года.
Кубок Англии 2023/24. Пары 1/16 финала
- Уотфорд – Саутгемптон
- Блэкберн – Рексхэм
- Борнмут – Суонси
- Вест Бромвич – Вулверхэмптон
- Бристоль Сити – Ноттингем Форест
- Лестер – Бирмингем
- Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити
- Челси – Астон Вилла
- Ипсвич Таун – Мэйдстоун
- Ливерпуль – Норвич
- Тоттенхэм – Манчестер Сити
- Лидс – Плимут
- Эвертон – Лутон Таун
- Ньюпорт – Манчестер Юнайтед
- Шеффилд Юнайтед – Брайтон
- Фулхэм – Ньюкасл
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