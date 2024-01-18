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Англия
18 января 2024, 06:15 | Обновлено 18 января 2024, 06:28
735
0

С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии

17 января состоялись переигровки 3-го раунда турнира

18 января 2024, 06:15 | Обновлено 18 января 2024, 06:28
735
0
С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января состоялись переигровки матчей 1/32 финала Кубка Англии по футболу 2023/24, по итогам которых определились все участники 4-го раунда турнира.

«Эвертон» и Виталий Миколенко во втором поединке минимально обыграли «Кристал Пэлас» 1:0. В 1/16 финала Кубка «ириски» сыграют против «Лутон Таун».

«Брентфорд» с Егором Ярмолюком не сумел пройти «Вулверхэмптон», уступив 2:3 (первый матч завершился со счетом 1:1).

Еще 2 украинских легионера из АПЛ Михаил Мудрик и Илья Забарный сыграли встречи 1/32 финала 6-7 января.

«Челси» с Михаилом Мудриком уверенно переиграл «Престон» 4:0. Дальше у подопечных Маурисио Почеттино поединок против «Астон Виллы».

«Борнмут» и Илья Забарный с камбеком выиграли у КПР 3:2. В следующем раунде «вишни» сойдутся с «Суонси», за который выступает Николай Кухаревич.

«Арсенал» без Александра Зинченко проиграл «Ливерпулю» 0:2. «Скаузеры» в 1/16 финала проведут матч с «Норвичем».

«Сандерленд», за который выступает украинец Назарий Русин, прогнозируемо уступил «Ньюкаслу» 0:3.

Действующий обладатель Куба Англии «Манчестер Сити» в 3-м раунде разгромил «Хаддерсфилд» 5:0.

Матчи 1/16 финала Кубка Англии состоятся в период с 25 по 29 января 2024 года.

Кубок Англии 2023/24. Пары 1/16 финала

  • Уотфорд – Саутгемптон
  • Блэкберн – Рексхэм
  • Борнмут – Суонси
  • Вест Бромвич – Вулверхэмптон
  • Бристоль Сити – Ноттингем Форест
  • Лестер – Бирмингем
  • Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити
  • Челси – Астон Вилла
  • Ипсвич Таун – Мэйдстоун
  • Ливерпуль – Норвич
  • Тоттенхэм – Манчестер Сити
  • Лидс – Плимут
  • Эвертон – Лутон Таун
  • Ньюпорт – Манчестер Юнайтед
  • Шеффилд Юнайтед – Брайтон
  • Фулхэм – Ньюкасл

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Названа оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии
Николай Кухаревич Назарий Русин Виталий Миколенко Илья Забарный Михаил Мудрик Александр Зинченко Егор Ярмолюк статистические расклады Кубок Англии по футболу Уотфорд Саутгемптон Блэкберн Рексхэм Борнмут Суонси Вест Бромвич Вулверхэмптон Бристоль Сити Ноттингем Форест Лестер Бирмингем Сити Шеффилд Уэнсдей Ковентри Челси Астон Вилла Ипсвич Ливерпуль Норвич Тоттенхэм Манчестер Сити Лидс Плимут Эвертон Лутон Таун Ньюпорт Каунти Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Брайтон Фулхэм Ньюкасл выбор редакции
Источник Sport.ua
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