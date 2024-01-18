С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии

17 января состоялись переигровки матчей 1/32 финала Кубка Англии по футболу 2023/24, по итогам которых определились все участники 4-го раунда турнира.

«Эвертон» и Виталий Миколенко во втором поединке минимально обыграли «Кристал Пэлас» 1:0. В 1/16 финала Кубка «ириски» сыграют против «Лутон Таун».

«Брентфорд» с Егором Ярмолюком не сумел пройти «Вулверхэмптон», уступив 2:3 (первый матч завершился со счетом 1:1).

Еще 2 украинских легионера из АПЛ Михаил Мудрик и Илья Забарный сыграли встречи 1/32 финала 6-7 января.

«Челси» с Михаилом Мудриком уверенно переиграл «Престон» 4:0. Дальше у подопечных Маурисио Почеттино поединок против «Астон Виллы».

«Борнмут» и Илья Забарный с камбеком выиграли у КПР 3:2. В следующем раунде «вишни» сойдутся с «Суонси», за который выступает Николай Кухаревич.

«Арсенал» без Александра Зинченко проиграл «Ливерпулю» 0:2. «Скаузеры» в 1/16 финала проведут матч с «Норвичем».

«Сандерленд», за который выступает украинец Назарий Русин, прогнозируемо уступил «Ньюкаслу» 0:3.

Действующий обладатель Куба Англии «Манчестер Сити» в 3-м раунде разгромил «Хаддерсфилд» 5:0.

Матчи 1/16 финала Кубка Англии состоятся в период с 25 по 29 января 2024 года.

Кубок Англии 2023/24. Пары 1/16 финала