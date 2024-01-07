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Кубок Англии
Арсенал
07.01.2024 18:30 – FT 0 : 2
Ливерпуль
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Англия
07 января 2024, 20:23 | Обновлено 07 января 2024, 21:27
2239
36

Автогол Кивиора принес Ливерпулю победу над Арсеналом в Кубке Англии

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, соперник будет определен жеребьевкой

07 января 2024, 20:23 | Обновлено 07 января 2024, 21:27
2239
36
Автогол Кивиора принес Ливерпулю победу над Арсеналом в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января на «Эмирейтс» состоялся 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль».

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автогол Якуба Кивиора на 80-й минуте принес победу «Ливерпулю». Точку в матче в компенсированное время поставил Луис Диас (2:0).

Украинский защитник канониров Александр Зинченко оказался вне заявки из-за травмы.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, соперник будет определен жеребьевкой.

Кубок Англии. 1/32 финала, 7 января

Арсенал – Ливерпуль – 0:2

Голы: Кивиор, 80 (автогол), Луис Диас, 90+5

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор (Троссард, 88), Жоржиньо (Нкетиа, 81), Эдегор, Райс, Хаверц (Смит-Роу, 88), Нелсон (Мартинелли, 62), Сака.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Куанса, Гомес, Макаллистер (Гравенберх, 59), Джонс (Кларк, 75), Эллиотт (Брэдли, 75), Диас, Гакпо (Диогу Жота, 59), Нуньес.

Предупреждения: Салиба (65), Эллиотт (70), Гравенберх (90), Кларк (90+1), Александер-Арнольд (90+4).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
80’
ГОЛ ! Автогол забил Якуб Кивиор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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sergo
ЗНОВУ ЗІНА ВИНУВАТИЙ...
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+8
avk2307
Ще раз для багатьох, хто не в курсі. 
Звинувачують тільки Зіну виключно тільки в наших смі.В реаліях всіх критикують вже 4 гри . Від воротаря до нападників. І експерти і вболівальники.
Ніхто ж не винен що нам так подають інформацію.
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+7
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Перець
Клопп виграв очко в Артети і не одно
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+4
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Viktor Shuper
атака дно в Арсенала. знову не забили, хоча моменти були хороші
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+4
roman75zpr
Та шож такое? ) Что скажет Невилл?
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+2
Максим Колісник
Гарі Невілл: "Зінченко тягне Арсенал вниз. У нього низький рейтинг в FIFA 24. Через це у команди 4 з половиною зірочки замість 5. Це серйозно б'є по чемпіонському настрою Арсенала".
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+2
anacreon
Чекаємо іскрометні інтерв'ю колишніх алкоголіків Арсеналу про те, як Зінченко у всьому винуватий і все привіз. І буде коштувати Арсеналу перемог. І треба лише купити якогось чарівника-лівого захисника і "тоді Арсеналу попре".
Він один заставить це стадо забивати голи і він єдиний буде пахати за весь захист і Арсенал ніколи не буде пропускати.Лише треба одного чарівника....
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+2
Евгений Кожушко
Орксенал дно🤦‍♂️
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+1
Tasha19
Хаверц сьогодні тормознуто зіграв. 
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+1
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avk2307
У Арсенала в начале  сезона получалось и у Нкетиа и у Мартинелли и у Жезуса.
забивали  и Едегор и Сака и Троссард и Хаверц даже ...
Сейчас как подменили, то мимо, то штанга, то во вратаря.
Надо нападающий еще . Давно ждут Тони , Балогуна продали в Монако.
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+1
Vovan78
Знову цей Зінченко! Знову через його фланг забив Ліверпуль, а Арсенал знову не забив! Якщо Арсенал не купить собі забивного нападника, то до кінця сезону ризикує втратити шанси не тільки на чемпіонство, а навіть і на Лігу Чемпіонів на наступний рік. 
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+1
Volk
Коассный матч. Ливерпуль,  ты просто космос
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+1
Lex Aries
І хто тепер винен? Знову Зінченко!?
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0
0674161811
Жахлива гра "Арсеналу" команда мертва. Сака- Едегор-Мартінеллі-Нкетія захворіли на "зіркову хворобу" а знамениті фахівці  "Арсеналу" осліпли. Команді терміново потрібен голкіпер
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0
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Евгений Кожушко
Я не пойму, з якого переляку ніякий Едегор коштує 90 мільонів ?
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0
Людмила Павловська
Треба зіну в нападі ставити, в сбірні він же забиває. Ну який з нього захисник.
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0
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Octopus
Арсенал вылетел с двух турниров, в которых хотя бы теоретически мог взять трофей.
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0
luceorius
 Допускаю, що Артета, зважаючи на вкрай невдалий фініш минулого сезону, свідомо змоделював цей зимовий спад, щоб вивести команду на пік форми весною. Тобто, намагається копіювати стратегію Гвардіоли в минулому сезоні. Але якість гравців Арсенала, навіть з приходом Райса, помітно нижча, ніж в МС, та й копії, як правило, завжди гірші оригіналу. То ж експеримент, якщо це справді він, може закінчитись провалом яе в ЛЧ так і в  чемпіонаті АПЛ.
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-1
Viktor Shuper
Ліверпулю ця перемога не дуже й треба була, бо чемп в пріоритеті. і все одно виграли
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-1
Remark
Як і казав Запасний: Лівер нагне та віджарить банку з пивом на аватарці! Так і збулося. Як у воду дивився, напляшник)
П. С. Лівер з перемогою в Кубку! А ми будемо далі вболівати за Зінченко в АПЛ.
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-2
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