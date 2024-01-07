Автогол Кивиора принес Ливерпулю победу над Арсеналом в Кубке Англии
«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, соперник будет определен жеребьевкой
7 января на «Эмирейтс» состоялся 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль».
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Автогол Якуба Кивиора на 80-й минуте принес победу «Ливерпулю». Точку в матче в компенсированное время поставил Луис Диас (2:0).
Украинский защитник канониров Александр Зинченко оказался вне заявки из-за травмы.
«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, соперник будет определен жеребьевкой.
Кубок Англии. 1/32 финала, 7 января
Арсенал – Ливерпуль – 0:2
Голы: Кивиор, 80 (автогол), Луис Диас, 90+5
Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор (Троссард, 88), Жоржиньо (Нкетиа, 81), Эдегор, Райс, Хаверц (Смит-Роу, 88), Нелсон (Мартинелли, 62), Сака.
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Куанса, Гомес, Макаллистер (Гравенберх, 59), Джонс (Кларк, 75), Эллиотт (Брэдли, 75), Диас, Гакпо (Диогу Жота, 59), Нуньес.
Предупреждения: Салиба (65), Эллиотт (70), Гравенберх (90), Кларк (90+1), Александер-Арнольд (90+4).
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Звинувачують тільки Зіну виключно тільки в наших смі.В реаліях всіх критикують вже 4 гри . Від воротаря до нападників. І експерти і вболівальники.
Ніхто ж не винен що нам так подають інформацію.
Він один заставить це стадо забивати голи і він єдиний буде пахати за весь захист і Арсенал ніколи не буде пропускати.Лише треба одного чарівника....
забивали и Едегор и Сака и Троссард и Хаверц даже ...
Сейчас как подменили, то мимо, то штанга, то во вратаря.
Надо нападающий еще . Давно ждут Тони , Балогуна продали в Монако.
П. С. Лівер з перемогою в Кубку! А ми будемо далі вболівати за Зінченко в АПЛ.