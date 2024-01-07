Автогол Кивиора принес Ливерпулю победу над Арсеналом в Кубке Англии

7 января на «Эмирейтс» состоялся 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль».

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автогол Якуба Кивиора на 80-й минуте принес победу «Ливерпулю». Точку в матче в компенсированное время поставил Луис Диас (2:0).

Украинский защитник канониров Александр Зинченко оказался вне заявки из-за травмы.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, соперник будет определен жеребьевкой.

Кубок Англии. 1/32 финала, 7 января

Арсенал – Ливерпуль – 0:2

Голы: Кивиор, 80 (автогол), Луис Диас, 90+5

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор (Троссард, 88), Жоржиньо (Нкетиа, 81), Эдегор, Райс, Хаверц (Смит-Роу, 88), Нелсон (Мартинелли, 62), Сака.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Куанса, Гомес, Макаллистер (Гравенберх, 59), Джонс (Кларк, 75), Эллиотт (Брэдли, 75), Диас, Гакпо (Диогу Жота, 59), Нуньес.

Предупреждения: Салиба (65), Эллиотт (70), Гравенберх (90), Кларк (90+1), Александер-Арнольд (90+4).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча