Арсенал – Ливерпуль – 0:2. Автогол Кивиора. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Англии
7 января на «Эмирейтс» состоялся 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль».
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Автогол Якуба Кивиора на 80-й минуте принес победу «Ливерпулю». Точку в матче в компенсированное время поставил Луис Диас (2:0).
Украинский защитник канониров Александр Зинченко оказался вне заявки из-за травмы.
«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, соперник будет определен жеребьевкой.
Кубок Англии. 1/32 финала, 7 января
Арсенал – Ливерпуль – 0:2
Голы: Кивиор, 80 (автогол), Луис Диас, 90+5
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Кивиор, 80 (автогол)
ГОЛ! 0:2. Луис Диас, 90+5
События матча
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