7 января на «Эмирейтс» состоялся 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль».

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Автогол Якуба Кивиора на 80-й минуте принес победу «Ливерпулю». Точку в матче в компенсированное время поставил Луис Диас (2:0).

Украинский защитник канониров Александр Зинченко оказался вне заявки из-за травмы.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, соперник будет определен жеребьевкой.

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Кубок Англии. 1/32 финала, 7 января

Арсенал – Ливерпуль – 0:2

Голы: Кивиор, 80 (автогол), Луис Диас, 90+5

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Кивиор, 80 (автогол)

ГОЛ! 0:2. Луис Диас, 90+5