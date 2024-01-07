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Кубок Англии
Арсенал
07.01.2024 18:30 – FT 0 : 2
Ливерпуль
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Англия
07 января 2024, 21:23 | Обновлено 07 января 2024, 21:32
154
0

Арсенал – Ливерпуль – 0:2. Автогол Кивиора. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Англии

07 января 2024, 21:23 | Обновлено 07 января 2024, 21:32
154
0
Арсенал – Ливерпуль – 0:2. Автогол Кивиора. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января на «Эмирейтс» состоялся 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль».

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автогол Якуба Кивиора на 80-й минуте принес победу «Ливерпулю». Точку в матче в компенсированное время поставил Луис Диас (2:0).

Украинский защитник канониров Александр Зинченко оказался вне заявки из-за травмы.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, соперник будет определен жеребьевкой.

Кубок Англии. 1/32 финала, 7 января

Арсенал – Ливерпуль – 0:2

Голы: Кивиор, 80 (автогол), Луис Диас, 90+5

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Кивиор, 80 (автогол)

ГОЛ! 0:2. Луис Диас, 90+5

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
80’
ГОЛ ! Автогол забил Якуб Кивиор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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