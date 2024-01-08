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  4. КЛОПП: «Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить Арсенал»
Англия
08 января 2024, 03:02 |
106
0

КЛОПП: «Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить Арсенал»

Юрген Клопп доволен победой «Ливерпуля» над «Арсеналом»

08 января 2024, 03:02 |
106
0
КЛОПП: «Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить Арсенал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

7 января в Лондоне «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Наставник гостей очень рад от победы над таким сильным соперником.

«Я по-настоящему горд. «Арсенал» – очень сложный соперник, возможно, сложнейший из всех, кого мы могли получить. Нам многое нужно было учесть перед матчем, но «Арсенал» все равно выстроился немного по-другому, и это умный ход. Мы внесли кое-какие изменения в перерыве и были по-настоящему вовлечены в игру во втором тайме.

Мы забили голы и выпустили молодых ребят. Мы бились 95 минут. А теперь нас ждет зимняя пауза.

Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить. «Арсенал» тоже мог победить – никаких сомнений. Но мы довели дело до конца, и это говорит о характере парней.

Первый мяч – автогол, да? Как и в случае со штрафным в матче с «Фулхэмом». Какой матч провел Трент – причем на всех позициях! Его класс при работе с мячом очевиден.

Второй гол мы могли забить чуть раньше, у нас были одна-две контратаки, когда можно было отдать пас пораньше. Мы отчаянно пытались избежать ничьей. Теперь мне не придется принимать никаких решений на этот счет, и это хорошо», – сказал Юрген Клопп.

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Юрген Клопп Ливерпуль Кубок Англии по футболу
Источник BBC
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