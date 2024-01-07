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Кубок Англии
Арсенал
07.01.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
07 января 2024, 00:55 | Обновлено 07 января 2024, 00:58
114
0

Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 7 января в 18:30 по Киеву

07 января 2024, 00:55 | Обновлено 07 января 2024, 00:58
114
0
Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

7 января на «Эмирейтс» пройдет матч 3-го раунда Кубка Англии, в котором «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда смогла отметить Рождество на первом месте в турнирной таблице - второй раз кряду. Это при том, что в нынешнем сезоне добавилась уже подзабытая нагрузка в виде Лиги чемпионов. Кстати, там отлично себя канониры проявили себя, уверенно выиграв свою группу. А сезоне начинался с трофея - красно-белые выиграли серию послематчевых пенальти у Манчестер Сити и выиграли Суперкубок. Но все не так уж гладко и очевидно. Еще осенью произошел вылет из Кубка Лиги после 1-3 с Вест Хэмом. Да и в АПЛ были в декабре довольно посредственные поединки: 0-1 с Астон Виллой, только 1-1 на Энфилде с Ливерпулем, когда явно пытались просто не проиграть в поединке с главным конкурентом. Наконец, после этого уступили дома Вест Хэму. А потом проиграли и Фулхэму, скатившись из-за такого на четвертую позицию. Пауза в чемпионате очень вовремя, но в кубке крайне сложные гости...

Ливерпуль

Клуб провел непростой сезон 202/2023 - фактически без титулов и за пределами топ-4 в Премьер-Лиге. Но сейчас подопечные Юргена Клоппа очень хороши, и успевают добиваться успехов практически во всех турнирах, в которых участвуют. Мерсисайдцы смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы и уже стали полуфиналистами Кубка Лиги - но в обоих этих турнирах немецкий менеджер активно использует резервистов. Основа же в основном сосредоточилась на АПЛ. Очевидно, что задача тут стояла подняться в АПЛ, и ее красные смогли с головой превзойти. Ведь они добились того, что первый круг закончили на вершине, воспользовавшись очередной уже осечкой канониров. Ньюкасл, точнее, Дубравка в воротах, старался испортить после этого настроение, но в итоге Салах и компания выиграли 4-2.

Статистика личных встреч

В прошлом году оба раза гранды выдали результативные ничьи, 2-2 и 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльнее к канонирам, что играют дома. Но красные вполне способны им не проиграть в основное время (коэффициент - 1,98).

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Источник Sport.ua
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