В воскресенье, 7 января, состоится матч 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция