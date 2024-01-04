Англия04 января 2024, 20:02 | Обновлено 04 января 2024, 20:10
364
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Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 января в 18:30 матч Кубка Англии
04 января 2024, 20:02 | Обновлено 04 января 2024, 20:10
364
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В воскресенье, 7 января, состоится матч 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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