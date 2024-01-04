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Кубок Англии
Арсенал
07.01.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 января 2024, 20:02 | Обновлено 04 января 2024, 20:10
364
0

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 января в 18:30 матч Кубка Англии

04 января 2024, 20:02 | Обновлено 04 января 2024, 20:10
364
0
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 января, состоится матч 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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