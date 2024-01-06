Матч ошибок. Сандерленд с Русиным вылетел от Ньюкасла в Кубке Англии

В матче третьего раунда Кубка Англии состоялось дерби между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом». Победу одержал представитель АПЛ со счетом 3:0.

В первом тайме игрок «Сандерленда» срезал мяч в свои ворота, а на старте второго тайма хозяева ошиблись перед воротами и пропустили второй гол. Третий гол гости оформили с пенальти.

В составе «Сандерленда» в основе вышел Назарий Русин и провел на поле 85 минут. Украинский форвард никак себя не проявил.

Кубок Англии, 3-й раунд

Сандерленд – Ньюкасл 0:3

Голы: Баллард, 35 (в свои ворота), Исак, 46, 90 (с пен)