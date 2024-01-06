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  4. Матч ошибок. Сандерленд с Русиным вылетел от Ньюкасла в Кубке Англии
Англия
06 января 2024, 16:44 |
562
0

Матч ошибок. Сандерленд с Русиным вылетел от Ньюкасла в Кубке Англии

Фаворит довольно легко прошел в следующий раунд

06 января 2024, 16:44 |
562
0
Матч ошибок. Сандерленд с Русиным вылетел от Ньюкасла в Кубке Англии
Sky Sports

В матче третьего раунда Кубка Англии состоялось дерби между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом». Победу одержал представитель АПЛ со счетом 3:0.

В первом тайме игрок «Сандерленда» срезал мяч в свои ворота, а на старте второго тайма хозяева ошиблись перед воротами и пропустили второй гол. Третий гол гости оформили с пенальти.

В составе «Сандерленда» в основе вышел Назарий Русин и провел на поле 85 минут. Украинский форвард никак себя не проявил.

Кубок Англии, 3-й раунд

Сандерленд – Ньюкасл 0:3
Голы: Баллард, 35 (в свои ворота), Исак, 46, 90 (с пен)

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Сандерленд Назарий Русин Ньюкасл Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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