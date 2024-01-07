В матче 1/32 финала Кубка Англии состоялось Северо-восточное дерби между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом» (0:3).

За «Сандерленд» в основе сыграл украинский форвард Назарий Русин.

Он провел на поле 85 минут, после чего был заменен.

Кубок Англии. 1/32 финала, 6 января

Сандерленд – Ньюкасл – 0:3

Голы: Баллард, 35 (автогол), Исак, 46, 90 (пен)

Видео голов и обзор матча