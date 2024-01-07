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Кубок Англии
Сандерленд
06.01.2024 14:45 – FT 0 : 3
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 января 2024, 02:48 | Обновлено 07 января 2024, 03:17
55
0

Сандерленд – Ньюкасл – 0:3. Фиаско Русина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

07 января 2024, 02:48 | Обновлено 07 января 2024, 03:17
55
0
Сандерленд – Ньюкасл – 0:3. Фиаско Русина. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/32 финала Кубка Англии состоялось Северо-восточное дерби между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом» (0:3).

За «Сандерленд» в основе сыграл украинский форвард Назарий Русин.

Он провел на поле 85 минут, после чего был заменен.

Кубок Англии. 1/32 финала, 6 января

Сандерленд – Ньюкасл – 0:3

Голы: Баллард, 35 (автогол), Исак, 46, 90 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Исак (Ньюкасл).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
35’
ГОЛ ! Автогол забил Дэниел Баллард (Сандерленд).
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Сандерленд Ньюкасл Кубок Англии по футболу Назарий Русин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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