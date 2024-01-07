Кубок Англии
06.01.2024 14:45 – FT 0 : 3
Англия07 января 2024, 02:48 | Обновлено 07 января 2024, 03:17
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Сандерленд – Ньюкасл – 0:3. Фиаско Русина. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
07 января 2024, 02:48 | Обновлено 07 января 2024, 03:17
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В матче 1/32 финала Кубка Англии состоялось Северо-восточное дерби между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом» (0:3).
За «Сандерленд» в основе сыграл украинский форвард Назарий Русин.
Он провел на поле 85 минут, после чего был заменен.
Кубок Англии. 1/32 финала, 6 января
Сандерленд – Ньюкасл – 0:3
Голы: Баллард, 35 (автогол), Исак, 46, 90 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Исак (Ньюкасл).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
35’
ГОЛ ! Автогол забил Дэниел Баллард (Сандерленд).
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