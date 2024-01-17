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Кубок Англии
Эвертон
17.01.2024 21:45 – FT 1 : 0
Кристал Пэлас
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Англия
17 января 2024, 23:42 | Обновлено 18 января 2024, 00:23
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Кубок Англии. Эвертон вышел в 1/16 финала, Миколенко сыграл весь матч

Единственный гол в ворота Кристал Пэлас провел Андре Гомеш на 42-й минуте

17 января 2024, 23:42 | Обновлено 18 января 2024, 00:23
801
1
Кубок Англии. Эвертон вышел в 1/16 финала, Миколенко сыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Клуб «Эвертон» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв дома Кристал Пэлас (1:0) в матче-переигровке 1/32 финала.

Первая игра 4 января завершилась вничью (0:0), и была назначена переигровка

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл за ирисок весь матч.

Единственный гол в ворота Кристал Пэлас провел Андре Гомеш на 42-й минуте.

В 1/16 финала Эвертон 27 января дома сыграет против команды Лутон Таун.

Кубок Англии. 1/32 финала

Переигровки, 17 января

Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Андре Гомеш, 42

Бристоль Роверс – Норвич – 1:3

Голы: Маккормик, 20 – Габриэл Сара, 53, Ида, 59 (пен), Маклин, 87

Блэкпул – Ноттингем – 2:3 (д.в.)

Голы: Морган, 61, Джозеф, 78 – Омобамиделе, 16, Данилу, 46

Фотогалерея: Виталий Миколенко

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Источник Sport.ua
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