Кубок Англии. Эвертон вышел в 1/16 финала, Миколенко сыграл весь матч
Единственный гол в ворота Кристал Пэлас провел Андре Гомеш на 42-й минуте
Клуб «Эвертон» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв дома Кристал Пэлас (1:0) в матче-переигровке 1/32 финала.
Первая игра 4 января завершилась вничью (0:0), и была назначена переигровка
Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл за ирисок весь матч.
Единственный гол в ворота Кристал Пэлас провел Андре Гомеш на 42-й минуте.
В 1/16 финала Эвертон 27 января дома сыграет против команды Лутон Таун.
Кубок Англии. 1/32 финала
Переигровки, 17 января
Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Андре Гомеш, 42
Бристоль Роверс – Норвич – 1:3
Голы: Маккормик, 20 – Габриэл Сара, 53, Ида, 59 (пен), Маклин, 87
Блэкпул – Ноттингем – 2:3 (д.в.)
Голы: Морган, 61, Джозеф, 78 – Омобамиделе, 16, Данилу, 46
Фотогалерея: Виталий Миколенко
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