Валенсия вылетела из Кубка Испании. Яремчук вышел во втором тайме
Обидчиком «летучих мышей» стала Сельта
17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Валенсия» и «Сельта». Матч прошел на стадионе «Месталья». Победу в игре одержали гости со счетом 3:1.
Уже в начале встречи команда с Виго шокировала «летучих мышей», поведя в счете 2:0. Еще до первого тайма один гол хозяева отквитали с пенальти, но на больше их не хватило. Добил «Валенсию» окончательно Дувикас на 80-й минуте, оформив дубль.
Роман Яремчук начал матч на скамье для запасных и вышел на поле на 76-й минуте.
Кубок Испании. 1/8 финала, 17 января.
Валенсия – Сельта – 1:3
Голы: Пепелу, 29 (пен), – Де ла Торре, 13, Дувикас, 18 (пен), 30.
#VCFCelta 🦇🔵— Valencia CF (@valenciacf) January 17, 2024
⚽ 1-3 | FINAL DEL PARTIDO #CopaDelRey pic.twitter.com/wdOy8eRHrN
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