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  4. Валенсия вылетела из Кубка Испании. Яремчук вышел во втором тайме
Испания
17 января 2024, 23:08 |
141
0

Валенсия вылетела из Кубка Испании. Яремчук вышел во втором тайме

Обидчиком «летучих мышей» стала Сельта

17 января 2024, 23:08 |
141
0
Валенсия вылетела из Кубка Испании. Яремчук вышел во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Валенсия – Сельта

17 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Валенсия» и «Сельта». Матч прошел на стадионе «Месталья». Победу в игре одержали гости со счетом 3:1.

Уже в начале встречи команда с Виго шокировала «летучих мышей», поведя в счете 2:0. Еще до первого тайма один гол хозяева отквитали с пенальти, но на больше их не хватило. Добил «Валенсию» окончательно Дувикас на 80-й минуте, оформив дубль.

Роман Яремчук начал матч на скамье для запасных и вышел на поле на 76-й минуте.

Кубок Испании. 1/8 финала, 17 января.

Валенсия – Сельта – 1:3

Голы: Пепелу, 29 (пен), – Де ла Торре, 13, Дувикас, 18 (пен), 30.

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Сельта Валенсия Кубок Испании по футболу Роман Яремчук
Источник Sport.ua
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