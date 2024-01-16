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Кубок Испании
Валенсия
17.01.2024 21:00 - : -
Сельта
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Кубок Испании
16 января 2024, 15:38 |
25
0

Валенсия – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 января в 21:00 матч Кубка Испании

16 января 2024, 15:38 |
25
0
Валенсия – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Валенсия

В среду, 17 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Валенсия» и «Сельта». Матч пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 21:00.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 14-го тура Ла Лиги была зафиксирована нулевая ничья.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Валенсия – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Валенсия Сельта Кубок Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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