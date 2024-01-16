В среду, 17 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Валенсия» и «Сельта». Матч пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 21:00.

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Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 14-го тура Ла Лиги была зафиксирована нулевая ничья.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Валенсия – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция