Кубок Испании16 января 2024, 15:38 |
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Валенсия – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 января в 21:00 матч Кубка Испании
16 января 2024, 15:38 |
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В среду, 17 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Валенсия» и «Сельта». Матч пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 21:00.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 14-го тура Ла Лиги была зафиксирована нулевая ничья.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Валенсия – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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