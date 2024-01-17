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  4. ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
Украина. Премьер лига
17 января 2024, 13:58 |
582
2

ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь

К бывшему футболисту сборной Украины пришли правоохранительные органы

17 января 2024, 13:58 |
582
2
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
Instagram. Артем Милевский

К бывшему нападающему киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 38-летнему Артему Милевскому пришли сотрудники Национальной полиции Украины с обысками.

«Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска. Сейчас немного успокоился. Впоследствии будет больше информации по этому поводу. Но все хорошо, не переживайте», – рассказал Милевский в своем телеграме.

Также Артем разместил видео, где рассказывает, что силовики выбили у него стеклянную дверь.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

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Артем Милевский полиция видео обыск
Источник Обозреватель
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Boodya 1209
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