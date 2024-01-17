ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
К бывшему футболисту сборной Украины пришли правоохранительные органы
К бывшему нападающему киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 38-летнему Артему Милевскому пришли сотрудники Национальной полиции Украины с обысками.
«Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска. Сейчас немного успокоился. Впоследствии будет больше информации по этому поводу. Но все хорошо, не переживайте», – рассказал Милевский в своем телеграме.
Также Артем разместил видео, где рассказывает, что силовики выбили у него стеклянную дверь.
Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.
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