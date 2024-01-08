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  4. ВИДЕО. Рано пустился в пляс. Монфис в игре с Марожаном дал волю эмоциям
ATP
08 января 2024, 10:55 | Обновлено 08 января 2024, 11:03
496
0

ВИДЕО. Рано пустился в пляс. Монфис в игре с Марожаном дал волю эмоциям

Француз встречался с венгром на турнире в Окленде

08 января 2024, 10:55 | Обновлено 08 января 2024, 11:03
496
0
ВИДЕО. Рано пустился в пляс. Монфис в игре с Марожаном дал волю эмоциям
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

В первом круге турнира АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия) отношения на корте выяснили французский теннисист Гаэль Монфис (№75 АТР) и Фабиан Марожан (№65 АТР) из Венгрии.

В трех сетах, как известно, победил Марожан.

Монфис по ходу матча был близок к камбэку, но соперника не дожал. Первый сет со счетом 6:4 выиграл венгр. Гаэль ответил сопернику победой во второй партии, после чего исполнил на корте зажигательный танец. Эмоции мужа украинки Элины Свитолиной можно было понять, ведь он по ходу доигрывания сумел отыграть два матчбола у соперника.

Судьба третьего сета вновь решилась на больше-меньше. На этот раз дело до еще одного победного танца Монфиса не дошло – Марожан выиграл и закрыл матч в свою пользу.

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Гаэль Монфис ATP Окленд Фабиан Марожан
Источник Sport.ua
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