ВИДЕО. Рано пустился в пляс. Монфис в игре с Марожаном дал волю эмоциям

В первом круге турнира АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия) отношения на корте выяснили французский теннисист Гаэль Монфис (№75 АТР) и Фабиан Марожан (№65 АТР) из Венгрии.

В трех сетах, как известно, победил Марожан.

Монфис по ходу матча был близок к камбэку, но соперника не дожал. Первый сет со счетом 6:4 выиграл венгр. Гаэль ответил сопернику победой во второй партии, после чего исполнил на корте зажигательный танец. Эмоции мужа украинки Элины Свитолиной можно было понять, ведь он по ходу доигрывания сумел отыграть два матчбола у соперника.

Судьба третьего сета вновь решилась на больше-меньше. На этот раз дело до еще одного победного танца Монфиса не дошло – Марожан выиграл и закрыл матч в свою пользу.

Gael Monfils does a dance after saving two match points against Marozsan & forcing a third set in Auckland.



The man is an absolute icon. 🕺🏾



pic.twitter.com/igJFcDlEe4