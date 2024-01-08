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ATP
08 января 2024, 10:36 | Обновлено 08 января 2024, 10:47
419
0

Не по примеру Свитолиной. Муж украинки уступил на старте турнира в Окленде

Гаэль Монфис не справился с барьером первого круга

08 января 2024, 10:36 | Обновлено 08 января 2024, 10:47
419
0
Не по примеру Свитолиной. Муж украинки уступил на старте турнира в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№75 АТР) завершил свои выступления на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

В первом круге Монфису, который, как известно, является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной, противостоял венгр Фабиан Марожан (№65 АТР).

Монфис потерпел поражение в трех сетах за 2 часа 38 минут.

АТР 250 Окленд. Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4)

Как известно, на минувшей неделе Элина Свитолина на турнире WTA 500 в Окленде дошла до финала, в котором проиграла американке Коко Гофф.

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Гаэль Монфис ATP Окленд Фабиан Марожан
Источник Sport.ua
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