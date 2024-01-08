Не по примеру Свитолиной. Муж украинки уступил на старте турнира в Окленде
Гаэль Монфис не справился с барьером первого круга
Французский теннисист Гаэль Монфис (№75 АТР) завершил свои выступления на турнире в Окленде (Новая Зеландия).
В первом круге Монфису, который, как известно, является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной, противостоял венгр Фабиан Марожан (№65 АТР).
Монфис потерпел поражение в трех сетах за 2 часа 38 минут.
АТР 250 Окленд. Первый круг
Фабиан Марожан (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4)
Как известно, на минувшей неделе Элина Свитолина на турнире WTA 500 в Окленде дошла до финала, в котором проиграла американке Коко Гофф.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самый ценный игрок турнира не смог совладать с эмоциями
У Евгения есть вариант с продолжением карьеры в Украине