Не по примеру Свитолиной. Муж украинки уступил на старте турнира в Окленде

Французский теннисист Гаэль Монфис (№75 АТР) завершил свои выступления на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

В первом круге Монфису, который, как известно, является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной, противостоял венгр Фабиан Марожан (№65 АТР).

Монфис потерпел поражение в трех сетах за 2 часа 38 минут.

АТР 250 Окленд. Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4)

Как известно, на минувшей неделе Элина Свитолина на турнире WTA 500 в Окленде дошла до финала, в котором проиграла американке Коко Гофф.