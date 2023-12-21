Калинина получила Heart Award. Легендарная теннисистка поздравила украинку

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) стала победительницей номинации Heart Award по итогам выступлений на Кубке Билли Джин Кинг.

Украинка заняла первое место в голосовании болельщиков, которое проходило в соцсетях турнира.

Соперницами Ангелины были Виктория Грунчакова (Словакия), Кэти Бултер (Великобритания) и Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).

Калинина получит денежный чек на определенную сумму и сможет направить средства на благотворительные цели по своему усмотрению.

Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг поздравила Ангелину с победой:

«Поздравляю Ангелину Калинину! Награда Heart Award присуждается игрокам, которые достойно представили свою страну, проявили исключительное мужество на корте и продемонстрировали выдающуюся преданность команде во время Кубка Билли Джин Кинг».

Калинина в этом году дебютировала в составе сборной Украины, выиграв две одиночные встречи в противостоянии со сборной Нидерландов.

Отметим, что в 2016-м эту награду выигрывала Катерина Бондаренко в Евро-Африканской зоне первой группы Кубка Федерации. Элина Свитолина была претенденткой на награду «Heart Award» в матчах плей-офф в 2021 году, но тогда больше голосов набрала канадка Лейла Фернандес.