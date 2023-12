Калинина получила Heart Award. Легендарная теннисистка поздравила украинку

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) стала победительницей номинации Heart Award по итогам выступлений на Кубке Билли Джин Кинг.

Украинка заняла первое место в голосовании болельщиков, которое проходило в соцсетях турнира.

Соперницами Ангелины были Виктория Грунчакова (Словакия), Кэти Бултер (Великобритания) и Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).

Калинина получит денежный чек на определенную сумму и сможет направить средства на благотворительные цели по своему усмотрению.

Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг поздравила Ангелину с победой:

«Поздравляю Ангелину Калинину! Награда Heart Award присуждается игрокам, которые достойно представили свою страну, проявили исключительное мужество на корте и продемонстрировали выдающуюся преданность команде во время Кубка Билли Джин Кинг».

Калинина в этом году дебютировала в составе сборной Украины, выиграв две одиночные встречи в противостоянии со сборной Нидерландов.

Отметим, что в 2016-м эту награду выигрывала Катерина Бондаренко в Евро-Африканской зоне первой группы Кубка Федерации. Элина Свитолина была претенденткой на награду «Heart Award» в матчах плей-офф в 2021 году, но тогда больше голосов набрала канадка Лейла Фернандес.

Congratulations to @angie_kalinina, the 2023 #BJKCup Playoffs Heart Award Winner!



The Heart Award recognizes players who have represented their country with distinction, shown exceptional courage on court, and demonstrated outstanding commitment to the team during the BJK Cup. https://t.co/eJkHzTYujO