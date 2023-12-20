«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
Лондонцы выбили «Ньюкасл» в Кубке английской лиги и вышли в 1/2 финала
19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров». В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов. Такой показатель является вторым лучшем в матче против Коннора Галахера (7.9).
Пользователи сайта BBC выбрали Мудрика лучшим игроком поединка.
Фанаты «Челси» также остались в хорошем настроении после перфоманса Михаила.
CFC_Janty: «Ни один болельщик «Челси» не пройдет мимо, не полюбив это. Спасибо, Петрович и Мудрик».
ThepemlinKee: «Мудрик действительно спас Челси».
Vintage_Cfc: «Стэмфорд Бридж взорвался после того, как Мудрик забил гол».
Soap___Sud: «Только что закончил просмотр основных моментов сегодняшнего матча. Больше всего понравился момент, где Мудрик и Чилвелл болтают и улыбаются вместе после того, как мы выиграли игру».
OduzCfc: «Мне нравится, как Мудрик спокойно забивает мяч в левый нижний угол».
BintangJersey: «Король Мудрик, Лорд Мудрик, G.O.A.T. Мудрик».
Aw_Ayodeji: «Скорость Мудрика впервые помогла ему в Челси».
iambryaneteng: «Умение уловить момент, обогнать защитника и забить гол... Вот за что я люблю Мудрика!»
Также фанаты «Челси» оценили момент на последних минутах с Мудриком. Тогда Михаил вступился за партнера – Яна Матсена. Он подбежал к Бруно и резко схватил его за горло и перекинулся с ним парой слов.
willreyner: «Пришло время кому-то противостоять этому бандиту Бруно. Молодец, Мудрик, поддержал свою команду против этого невыносимого идиота»
CFCdruw: «Мудрик не пропадет в Челси».
edokor___: «Я рад, что Мудрик напал на этого придурка! Бруно, я устал от того, что ты выходишь сухим из воды после своих фолов».
OziliteM3: «Мне нравится смотреть «Слезы нефтяной компании». Особенно Бруно. Спасибо, Миша Мудрик, что справился с этим хулиганом».
I love seeing Oil Com Tears. Especially Bruno. Thankyou Mudryk for handling that bully 🤣🤣 pic.twitter.com/mYP8mP0QS3— Özilite 💭 (@OziliteM3) December 19, 2023
Cfc_caicenzo: «Мудрик показал Бруно, кто настоящий гангстер».
AlexisIsKavkas: «Мне понравилась реакция Мудрика, потому что Бруно представлял угрозу при этом подкате. Этой команде нужно немного больше боевого духа, слишком много «хороших» парней».
StanleyMikeCB: «Мудрик, хватающий Бруно за шею, – это тот огонь, который я хочу видеть горящим в его глазах каждый раз, когда он надевает синюю рубашку».
A big moment! 🔥 pic.twitter.com/MlPnj47iEL— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 19, 2023
The pivotal moment in a dramatic match! ⚽️🔥#CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/1DKUUghs0D— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 20, 2023
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