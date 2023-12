«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте вместо Рахима Стерлинга. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «пенсионеров». В серии пенальти Мудрик точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси».

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов. Такой показатель является вторым лучшем в матче против Коннора Галахера (7.9).

Пользователи сайта BBC выбрали Мудрика лучшим игроком поединка.

Фанаты «Челси» также остались в хорошем настроении после перфоманса Михаила.

CFC_Janty: «Ни один болельщик «Челси» не пройдет мимо, не полюбив это. Спасибо, Петрович и Мудрик».

ThepemlinKee: «Мудрик действительно спас Челси».

Vintage_Cfc: «Стэмфорд Бридж взорвался после того, как Мудрик забил гол».

Soap___Sud: «Только что закончил просмотр основных моментов сегодняшнего матча. Больше всего понравился момент, где Мудрик и Чилвелл болтают и улыбаются вместе после того, как мы выиграли игру».

OduzCfc: «Мне нравится, как Мудрик спокойно забивает мяч в левый нижний угол».

BintangJersey: «Король Мудрик, Лорд Мудрик, G.O.A.T. Мудрик».

Aw_Ayodeji: «Скорость Мудрика впервые помогла ему в Челси».

iambryaneteng: «Умение уловить момент, обогнать защитника и забить гол... Вот за что я люблю Мудрика!»

Также фанаты «Челси» оценили момент на последних минутах с Мудриком. Тогда Михаил вступился за партнера – Яна Матсена. Он подбежал к Бруно и резко схватил его за горло и перекинулся с ним парой слов.

willreyner: «Пришло время кому-то противостоять этому бандиту Бруно. Молодец, Мудрик, поддержал свою команду против этого невыносимого идиота»

CFCdruw: «Мудрик не пропадет в Челси».

edokor___: «Я рад, что Мудрик напал на этого придурка! Бруно, я устал от того, что ты выходишь сухим из воды после своих фолов».

OziliteM3: «Мне нравится смотреть «Слезы нефтяной компании». Особенно Бруно. Спасибо, Миша Мудрик, что справился с этим хулиганом».

