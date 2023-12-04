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  4. Челси не проиграл в 6 из 7 матчах, в которых Мудрик вышел в старте
Англия
04 декабря 2023, 05:16 |
76
0

Челси не проиграл в 6 из 7 матчах, в которых Мудрик вышел в старте

3 декабря лондонцы обыграли «Брайтон» со счетом 3:2

04 декабря 2023, 05:16 |
76
0
Челси не проиграл в 6 из 7 матчах, в которых Мудрик вышел в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «синих».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 81 минуту, после чего был заменен на Армандо Бройя.

Украинец в 7-й раз выше в старте «Челси» в текущем сезоне. Интересно, что в 6 из этих 7 поединков лондонский клуб добивался как минимум ничьи.

Михаил только однажды из 30 игр «Челси», в которых он брал участие, отыграл все 90 минут.

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Михаил Мудрик Челси Брайтон Челси - Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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