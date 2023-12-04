Челси не проиграл в 6 из 7 матчах, в которых Мудрик вышел в старте
3 декабря лондонцы обыграли «Брайтон» со счетом 3:2
3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «синих».
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 81 минуту, после чего был заменен на Армандо Бройя.
Украинец в 7-й раз выше в старте «Челси» в текущем сезоне. Интересно, что в 6 из этих 7 поединков лондонский клуб добивался как минимум ничьи.
Михаил только однажды из 30 игр «Челси», в которых он брал участие, отыграл все 90 минут.
Chelsea are unbeaten in 6 out of 7 games that Mudryk has started this season (all competitions). pic.twitter.com/MPbfWz4FQL— Varun ⚽🏆 (@VarunChels) December 3, 2023
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