Пирс Морган искусно потроллил Манчестер Юнайтед после поражения от Ньюкасла

2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась минимальной победой «сорок» со счетом 1:0.

После завершения поединка ярый фанат лондонского «Арсенала» и британский журналист Пирс Морган потроллил «красных дьяволов» в своем Twitter:

«Манчестер Юнайтед» сейчас даже не лучший «Юнайтед» в Премьер-лиге», – написал Пирс.

Manchester United aren’t even the best United in the Premier League now.