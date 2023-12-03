Пирс Морган искусно потроллил Манчестер Юнайтед после поражения от Ньюкасла
Главный фанат «Арсенала» опубликовал пост в своем Twitter
2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась минимальной победой «сорок» со счетом 1:0.
После завершения поединка ярый фанат лондонского «Арсенала» и британский журналист Пирс Морган потроллил «красных дьяволов» в своем Twitter:
«Манчестер Юнайтед» сейчас даже не лучший «Юнайтед» в Премьер-лиге», – написал Пирс.
Ранее Морган раскритиковал Габриэла Жезуса и рассказал, какого форварда должны подписать «канониры» уже этой зимой.
Manchester United aren’t even the best United in the Premier League now.— Piers Morgan (@piersmorgan) December 2, 2023
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