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  4. Пирс Морган искусно потроллил Манчестер Юнайтед после поражения от Ньюкасла
Англия
03 декабря 2023, 16:59 |
894
0

Пирс Морган искусно потроллил Манчестер Юнайтед после поражения от Ньюкасла

Главный фанат «Арсенала» опубликовал пост в своем Twitter

03 декабря 2023, 16:59 |
894
0
Пирс Морган искусно потроллил Манчестер Юнайтед после поражения от Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась минимальной победой «сорок» со счетом 1:0.

После завершения поединка ярый фанат лондонского «Арсенала» и британский журналист Пирс Морган потроллил «красных дьяволов» в своем Twitter:

«Манчестер Юнайтед» сейчас даже не лучший «Юнайтед» в Премьер-лиге», – написал Пирс.

Ранее Морган раскритиковал Габриэла Жезуса и рассказал, какого форварда должны подписать «канониры» уже этой зимой.

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Пирс Морган Манчестер Юнайтед Ньюкасл Ньюкасл - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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