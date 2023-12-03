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Ньюкасл
02.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
03 декабря 2023, 00:02 | Обновлено 03 декабря 2023, 00:41
191
4

Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле

Автором единственного гола в матче стал Энтони Гордон

03 декабря 2023, 00:02 | Обновлено 03 декабря 2023, 00:41
191
4
Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Хозяева поля при явном преимуществе в этом матче одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в игре провел Энтони Гордон на 56-й минуте.

Благодаря этой победе «сороки» перегнали «дьяволов» в турнирной таблице АПЛ, у них теперь 26 очков, у МЮ осталось 24.

АПЛ. 14-й тур, 2 декабря

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Гордон, 56.

Ньюкасл: Поуп (Дубравка, 86), Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон (Ритчи, 90), Исак.

Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака (Регилон, 80), Магуайр, Шоу, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 80), Гарначо, Марсьяль (Хойлунд, 61), Рэшфорд (Антони, 61).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Vladimir Shevchenko
Кто там вонял на Онана? Онана лучший сегодня, счет 5-0 должен был быть, минимум. Ньюкасл конечно звери, красавцы, от Арсенала не особо щас отличаются
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0
Falko
Ньюкасл вийшов злий і заведений після лівака на 90+117' в Парижі, а МанЮ... ну, це був звичний МанЮ. Але Нанана старався )
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0
pol-55
Не просто здолав,а прямо переграв,в МЮ тільки Мак боровся як *лев*.
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0
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