Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Хозяева поля при явном преимуществе в этом матче одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в игре провел Энтони Гордон на 56-й минуте.

Благодаря этой победе «сороки» перегнали «дьяволов» в турнирной таблице АПЛ, у них теперь 26 очков, у МЮ осталось 24.

АПЛ. 14-й тур, 2 декабря

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Гордон, 56.

Ньюкасл: Поуп (Дубравка, 86), Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон (Ритчи, 90), Исак.



Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака (Регилон, 80), Магуайр, Шоу, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 80), Гарначо, Марсьяль (Хойлунд, 61), Рэшфорд (Антони, 61).

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