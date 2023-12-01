В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».



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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «красные дьяволы» занимают шестую строчку с 24 очками, а «Ньюкасл» идет седьмым с 23 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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