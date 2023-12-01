Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 декабря в 22:00 поединок 14-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
После 13 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «красные дьяволы» занимают шестую строчку с 24 очками, а «Ньюкасл» идет седьмым с 23 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матиас Йенсен пропустит матч с «Лутоном»
Витао, Марлон, Майкон и Педриньо обошлись «горнякам» отнюдь не за бесценок…