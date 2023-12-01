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Чемпионат Англии
Ньюкасл
02.12.2023 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 декабря 2023, 19:27 |
83
0

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 22:00 поединок 14-го тура Английской Премьер-лиги

01 декабря 2023, 19:27 |
83
0
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «красные дьяволы» занимают шестую строчку с 24 очками, а «Ньюкасл» идет седьмым с 23 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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