Ньюкасл – Ман Юнайтед – 1:0. Сороки сильнее дьяволов. Видео гола и обзор

Состоялся поединок 14 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал «Манчестер Юнайтед». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, единственный гол забил Энтони Гордон.

После этой победы «сороки» обошли «дьяволов» в турнирной таблице и вплотную приблизились к топ-4.

АПЛ. 14-й тур

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0

Гол: Гордон, 56.

«Ньюкасл: Поуп (Дубравка, 86), Трипьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараес, Майли, Альмирон, Жолинтон, Гордон (Ритчи, 90), Исаак.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака (Регилон, 80), Магуайр, Шоу, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 80), Гарначо, Марсьяль (Хойлунд, 61), Решфорд (Антони, 61) .