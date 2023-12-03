Ньюкасл – Ман Юнайтед – 1:0. Сороки сильнее дьяволов. Видео гола и обзор
Трехматчевая победная серия манчестерской команды закончилась
Состоялся поединок 14 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал «Манчестер Юнайтед». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, единственный гол забил Энтони Гордон.
После этой победы «сороки» обошли «дьяволов» в турнирной таблице и вплотную приблизились к топ-4.
АПЛ. 14-й тур
«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0
Гол: Гордон, 56.
«Ньюкасл: Поуп (Дубравка, 86), Трипьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараес, Майли, Альмирон, Жолинтон, Гордон (Ритчи, 90), Исаак.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака (Регилон, 80), Магуайр, Шоу, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 80), Гарначо, Марсьяль (Хойлунд, 61), Решфорд (Антони, 61) .
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