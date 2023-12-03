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02.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
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Англия
03 декабря 2023, 01:25 | Обновлено 03 декабря 2023, 01:33
58
0

Ньюкасл – Ман Юнайтед – 1:0. Сороки сильнее дьяволов. Видео гола и обзор

Трехматчевая победная серия манчестерской команды закончилась

03 декабря 2023, 01:25 | Обновлено 03 декабря 2023, 01:33
58
0
Ньюкасл – Ман Юнайтед – 1:0. Сороки сильнее дьяволов. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 14 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал «Манчестер Юнайтед». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, единственный гол забил Энтони Гордон.

После этой победы «сороки» обошли «дьяволов» в турнирной таблице и вплотную приблизились к топ-4.

АПЛ. 14-й тур

«Ньюкасл»«Манчестер Юнайтед» – 1:0

Гол: Гордон, 56.

«Ньюкасл: Поуп (Дубравка, 86), Трипьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараес, Майли, Альмирон, Жолинтон, Гордон (Ритчи, 90), Исаак.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака (Регилон, 80), Магуайр, Шоу, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 80), Гарначо, Марсьяль (Хойлунд, 61), Решфорд (Антони, 61) .

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Источник Sport.ua
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