ВИДЕО. Шикарная комбинация Арсенала. Зинченко оформил топ-ассист на Эдегора

2 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

На 20-й минуте счете в игре 2:0 в пользу «канониров».

На 6-й Букайо Сака забил первый гол для лондонцев.

На 13-й Мартин Эдегор удвоил преимущество команды. Ассист на норвежца отдал украинский защитник Александр Зинченко.

❗️ ВИДЕО. Шикарная комбинация Арсенала. Зинченко оформил ассист на Эдегора

Это первая результативная передача украинца за «Арсенал» в этом сезоне. На его счету также 1 гол.

THAT one-two in the build-up from these two 😮‍💨 pic.twitter.com/9JjHi0ZjAA