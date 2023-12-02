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Англия
02 декабря 2023, 17:23 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:15
4203
0

ВИДЕО. Шикарная комбинация Арсенала. Зинченко оформил топ-ассист на Эдегора

На 20-й минуте счет в игре «Арсенал» – «Вулверхэмптон» 2:0

02 декабря 2023, 17:23 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:15
4203
0
ВИДЕО. Шикарная комбинация Арсенала. Зинченко оформил топ-ассист на Эдегора
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

2 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

На 20-й минуте счете в игре 2:0 в пользу «канониров».

На 6-й Букайо Сака забил первый гол для лондонцев.

На 13-й Мартин Эдегор удвоил преимущество команды. Ассист на норвежца отдал украинский защитник Александр Зинченко.

❗️ ВИДЕО. Шикарная комбинация Арсенала. Зинченко оформил ассист на Эдегора

Это первая результативная передача украинца за «Арсенал» в этом сезоне. На его счету также 1 гол.

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Арсенал Лондон Вулверхэмптон Арсенал - Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Мартин Эдегор Букайо Сака
Источник Sport.ua
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