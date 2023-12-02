ВИДЕО. Шикарная комбинация Арсенала. Зинченко оформил топ-ассист на Эдегора
На 20-й минуте счет в игре «Арсенал» – «Вулверхэмптон» 2:0
2 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон».
На 20-й минуте счете в игре 2:0 в пользу «канониров».
На 6-й Букайо Сака забил первый гол для лондонцев.
На 13-й Мартин Эдегор удвоил преимущество команды. Ассист на норвежца отдал украинский защитник Александр Зинченко.
❗️ ВИДЕО. Шикарная комбинация Арсенала. Зинченко оформил ассист на Эдегора
Это первая результативная передача украинца за «Арсенал» в этом сезоне. На его счету также 1 гол.
THAT one-two in the build-up from these two 😮💨 pic.twitter.com/9JjHi0ZjAA— Arsenal (@Arsenal) December 2, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Очевидно, в ближайшее время свой шанс на «Олд Траффорд» получит турок Алтай Байындыр
На должность главного тренера будет приглашен Олег Кононов